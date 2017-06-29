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29 июня 2017 года 17:59
БКС открыл новую торговую идею "покупать Газпром", которая может принести 15% дохода на горизонте 2-3 месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею "покупать акции "Газпрома", которая может обеспечить доходность не менее 15% на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре ФГ. "С корректировкой на уже утвержденные акционерами дивиденды в размере 8,04 рубля на акцию за 2016 год, котировки акций "Газпрома" всего на 10% выше минимальных значений кризисного 2008 года. Таким образом, после закрытия реестра в июле дивдоходность за 2017 год составит 7%, если размер дивиденда на акцию останется прежним", - говорится в обзоре. Между тем недавнее увеличение размера дивидендов "Роснефти" (MOEX: ROSN) до 50% чистой прибыли по МСФО может также побудить "Газпром" (MOEX: GAZP) поднять выплаты за 2017 год. "Даже в случае выплаты 25% чистой прибыли по МСФО, дивдоходность может составить 8%, что приведет к существенной переоценке в сторону повышения акций газового монополиста", - отмечает БКС. "Акции "Газпрома" менее волатильны, чем рынок, из-за большого free float. Экспортные контрактные цены "Газпрома" рассчитаны, исходя из средних цен на нефтепродукты за 6-9 месяцев и, скорее всего, незначительно изменятся в 2017 году после недавнего падения цен на нефть на 20%. Изменения в НДПИ также не представляют большой угрозы EBITDA (в диапазоне 2% на 2017 год). Чистая прибыль получает поддержку со стороны более сильного, чем ожидалось, рубля благодаря положительной валютной переоценке и объемам продаж газа на внутреннем рынке. После снижения рыночной капитализации на 20%, вызванной неоправданным разочарованием рынка размером дивиденда за 2016 год, акции "Газпрома" на данный момент торгуются на очень низких ценовых уровнях", - говорится в обзоре. Долгосрочная рекомендация для акций "Газпрома" - "держать".
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29 июня 2017 года 19:54
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.29 июня 2017 года 16:01
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.29 июня 2017 года 15:40
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"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
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.29 июня 2017 года 12:05
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