.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Медведи" закрепляют прибыль на рынке нефти - Julius Baer
.
29 июня 2017 года 17:28
"Медведи" закрепляют прибыль на рынке нефти - Julius Baer
После достижения самых низких значений за многие месяцы к концу прошлой недели ценам на нефть удалось восстановить часть потерянных позиций за последние пару дней, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Цены выросли на больше чем 1% в среду после публикации недельного отчета по рынку нефти в США, который показал неожиданно сильное снижение запасов нефтепродуктов. Однако, это снижение по большей части объясняется снижением активности по переработке нефти после пика, достигнутого до начала летнего автомобильного сезона. Запасы нефти слегка выросли, несмотря на временные прекращения производства в Мексиканском заливе из-за штормовой погоды. Запасы нефти и нефтепродуктов остаются в верхней части пятилетнего диапазона, что говорит о достаточном количестве предложения на рынке. "Мы считаем, что недавнее восстановление цен на нефть стало результатом изменения настроений на рынке, а не фундаментальных факторов, - комментирует К. Менке. - Настроения хедж-фондов на рынках фьючерсов становятся все более медвежьими, и короткие позиции находятся около самых высоких уровней за всю историю. Некоторые из этих позиций наверняка были закрыты в течение последних пары дней, поскольку фонды закрепляли прибыль. Фундаментально наша позиция по рынку нефти не изменилась. Она осталась нейтральной, и мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре, задерживаясь на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель больше, чем на уровне чуть выше 50 долл. США за баррель. Это связано с ростом производства сланцевой нефти и стагнирующим спросом на сырье со стороны западных потребителей, что подрывает эффективность ближневосточного соглашения об ограничении производства. Поскольку эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риск снижения цен на нефть из-за непредвиденного и досрочного расторжения соглашения вырос". Закрепление прибылей хедж-фондами по коротким позициям помогло ценам на нефть подняться с низких значений прошлой недели. Эксперт Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти и полагает, что цены будут оставаться в боковом коридоре, в основном задерживаясь на уровне чуть ниже 50 основном задерживаясь на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель, поскольку рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос на сырье со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК.
.
29 июня 2017 года 19:54
Москва. 29 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине, следуя за нефтью, растерявшей значительную часть дневного прироста. читать дальше
.29 июня 2017 года 19:50
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в четверг просел к 1880 пунктам по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Европы и США, некоторую поддержку оказали умеренное ослабление рубля и выросшая нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 18:44
Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.29 июня 2017 года 17:59
БКС открыл новую торговую идею "покупать Газпром", которая может принести 15% дохода на горизонте 2-3 месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею "покупать акции "Газпрома", которая может обеспечить доходность не менее 15% на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре ФГ. "С корректировкой на уже утвержденные акционерами дивиденды в размере 8,04 рубля на акцию за 2016 год, котировки... читать дальше
.29 июня 2017 года 16:48
ту неделю рынки, похоже, решили запомнить как поворотный момент в монетарной политике Центробанков, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Драги отправил евро к более чем 1-летним максимумам, и валюта остается на высоких позициях, намереваясь... читать дальше
.29 июня 2017 года 16:01
В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента... читать дальше
.29 июня 2017 года 15:40
Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 15:09
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:40
"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:15
уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:50
Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:28
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту.... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:03
"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля. Как... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:05
"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.