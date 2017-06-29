.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Над долларом нависает угроза - eToro
.
29 июня 2017 года 16:48
Над долларом нависает угроза - eToro
Эту неделю рынки, похоже, решили запомнить как поворотный момент в монетарной политике Центробанков, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Драги отправил евро к более чем 1-летним максимумам, и валюта остается на высоких позициях, намереваясь продолжить восхождение на ожиданиях смены курса ЕЦБ и ухода от отрицательных ставок. Несмотря на последующие замечания представителей регулятора о неверной интерпретации слов главы ЦБ, быки по евро продолжают открывать длинные позиции. Риск здесь таится в том, что если европейскому Центробанку покажется, что рынок зашел в своих фантазиях слишком далеко, монетарные власти и в частности Драги могут внести большую ясность в ситуацию, сделав более осторожные заявления, дабы не перегревать торговые площадки ожиданиями, которые могут не оправдаться или оправдаться не так скоро, как надеются участники рынка. Это чревато коррекцией единой валюты по всему спектру рынка. Что касается Банка Англии, то слова Карни были более однозначными и убедительными, хотя эффект неожиданности здесь также присутствовал, ведь еще несколько дней назад глава ЦБ уверял, что говорить о повышении ставок еще рано. В случае с фунтом, который сегодня впервые за месяц коснулся отметки 1.30, фактор риска заключается в показателях инфляции. Если рост потребительских цен замедлится, пыл рынков быстро охладится, хотя вопрос с ужесточением не исчезнет с повестки дня. Но такой сценарий способен подрезать крылья британской валюте, которая, несмотря на текущий подъем, в целом остается уязвимой на фоне переговоров по Брекзиту. Так как Европа сигнализирует о сворачивании стимулов, над долларом, который пользовался преимуществом на фоне дивергенции курсов монетарной политики, по мнению эксперта eToro, нависает угроза. Мировые ЦБ бросили вызов американскому регулятору, который теперь отчаянно нуждается в позитивной статистике, чтобы оправдать еще одно повышение ставки в этом году. Впрочем, дела здесь обстоят не так уж плохо. Как показала окончательная оценка ВВП, в первом квартале экономика США выросла на 1,4% против 0,6% и 1,2% в первом и втором чтениях соответственно. Если продолжится в том же духе, у ФРС будут все основания оставаться на лидирующих позициях в плане ухода от аккомодации, а значит, потенциал падения доллара будет ограниченным.
.
29 июня 2017 года 19:54
Москва. 29 июня. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине, следуя за нефтью, растерявшей значительную часть дневного прироста. читать дальше
.29 июня 2017 года 19:50
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в четверг просел к 1880 пунктам по индексу ММВБ при смешанной динамике "фишек" на фоне ухудшения настроений на фондовых площадках Европы и США, некоторую поддержку оказали умеренное ослабление рубля и выросшая нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 18:44
Москва. 29 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries); исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными. читать дальше
.29 июня 2017 года 17:59
БКС открыл новую торговую идею "покупать Газпром", которая может принести 15% дохода на горизонте 2-3 месяцев
Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею "покупать акции "Газпрома", которая может обеспечить доходность не менее 15% на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре ФГ. "С корректировкой на уже утвержденные акционерами дивиденды в размере 8,04 рубля на акцию за 2016 год, котировки... читать дальше
.29 июня 2017 года 17:28
После достижения самых низких значений за многие месяцы к концу прошлой недели ценам на нефть удалось восстановить часть потерянных позиций за последние пару дней, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Цены выросли на больше чем 1% в среду после публикации... читать дальше
.29 июня 2017 года 16:01
В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента... читать дальше
.29 июня 2017 года 15:40
Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 15:09
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:40
"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:15
уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:50
Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:28
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту.... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:03
"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля. Как... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:05
"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.