Рубль повышается к доллару и евро благодаря растущей нефти

Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть.

Курс доллара США составил 58,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,29 руб./EUR1, опустившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 15,9 копейки - до 62,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 июня на 45,6 копейки, до 59,09 руб./$1, и опустил курс евро на 18,75 копейки, до 67,49 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти, а также снижению курса доллара в основных валютных парах на мировом валютном рынке. Поддержку котировкам "черного" золота оказывает неожиданное сокращение добычи в США сразу на 100 тыс. баррелей в сутки, рекордными темпами за год. Спад добычи вызван, вероятнее всего, периодом профилактических работ на ряде месторождений на Аляске.

Котировки эталонных марок активно растут, торгуясь на максимальных уровнях за две недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск поднялась на 1,18% - до $48,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,18% - до $45,27 за баррель.

"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне "ястребиной" риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку "россиянину" оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту. Котировки Brent преодолели $48 за баррель на новостях от американского министерства энергетики и, не исключено, что мы наблюдаем последствия тропического шторма "Синди", который на время вынудил свернуть работу нефтяников в Мексиканском заливе. Впрочем, действие фактора будет краткосрочным; для устойчивого роста "черного золота" необходим значительный спад буровой активности в Штатах или дополнительные ограничения от ОПЕК",- полагает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Доллар США сдает позиции на мировом рынке на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, и, кроме того, слабость "американца" обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Рубль демонстрирует сдержанные попытки укрепиться. Рост нефтяных цен и общее улучшение настроений в отношении высокодоходных валют локально оказывают поддержку национальной валюте. Вместе с тем в истории с ослаблением доллара есть свои бенефициары, и российская валюта очевидно не в первом ряду. Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Российский рубль сегодня еще немного восстановил позиции - пара "доллар-рубль" стабилизировалась вблизи отметки 59 руб./$1. Закрытие двух дней подряд ниже этого рубежа откроет дорогу в район 58 руб./$1, но среднесрочно доллар держит путь к рубежу 61 руб./$1. С учетом того, что ситуация на рынке ОФЗ в четверг выглядит спокойной, локальная крепость рубля до конца дня должна сохраниться", - прогнозирует эксперт ГК "Финам" Василий Олейник.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в четверг повысились, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев), по преимуществу, не изменились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 9,28% годовых, ставка на семидневный срок выросла на 7 б.п. - до 9,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 9,28% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,23% и 9,12% годовых соответственно.