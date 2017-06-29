Во второй половине дня мы ждем консолидации российских индексов акций - Dukascopy Bank SA

"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent которой поднялась сегодня до отметки $47,6, российская валюта с начала дня подорожала относительно доллара на 22 копейки до 58,9825 руб./долл. Надо отметить, что нефть дорожает седьмой день подряд, отыгрывая резкое падение добычи нефти в США. Динамика на европейских биржах разнонаправленная, и внешний фон не способствует формированию однозначного тренда. Дальнейшую динамику индексов будет определять публикация завтра утром макроэкономических данных в Китае. Что касается российских индексов акций, то мы ожидаем их консолидации сегодня во второй половине дня", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.