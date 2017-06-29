Негатив для рубля сохраняется - TeleTrade

"Факторы укрепления рубля ослабевают, - уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её ростом в США и других странах. Но значимые высоты максимумов года на $58 вряд ли будут достигнуты. Уменьшение инфляции, поддерживаемое ЦБ , дошло до 4,1% - практически цели регулятора в 4%. Дальнейшая жёсткость в денежно-кредитной политике уже излишняя, ключевая ставка продолжит постепенное ослабление и к концу года придёт, очевидно, к 8%. В то же время ставка ФРС к декабрю поднимется ещё на 0,25 п., да и некоторые другие центробанки задумываются об отходе от мягкой политики - ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады".

Это, по мнению эксперта, будет и далее снижать приток средств в российские активы. Уже в последние месяцы заметно охлаждение спроса на российские ОФЗ.Спросу на них препятствует и геополитическая обстановка. Она сохраняется не в пользу России и рубля, что в очередной раз подтвердило продление санкций Евросоюза. К концу года вполне вероятно и принятие новых санкций в США, обсуждаемых в Конгрессе.

"Локально рубль переоценен, - заключает М. Гойхман. - Сейчас цена барреля нефти составляет около 2800 руб., при нормальных для бюджета 3000-3100 руб. В течение лета-осени сохранится и высокий сезонный спрос на импорт и на валюту. Соответственно, в июле, после окончания налогового периода на текущей неделе, доллар на Форекс имеет все шансы подняться в район 60 руб.и выше. Продолжение действия описанных факторов способно к концу года усилить доллар к 64-65 руб.".