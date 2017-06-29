БКС добавил акции Evraz в топ-лист на покупку, временно закрыл торговую идею "покупать ТМК"

Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ.

В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля.

Как считают аналитики, на данный момент акции Evraz являются хорошей возможностью сделать ставку на рост цен на сталь и уголь.

"Evraz - уверенная ставка на рост цен на сталь и уголь, благодаря экспорту полуфабрикатов в страны Азии и экспорту коксующегося угля. Поэтому в краткосрочной перспективе по мере того, как российские экспортные цены начнут двигаться вверх, котировки акций Evraz получат поддержку. Еще одним триггером мы считаем повышение внутренних цен на арматуру в июле (в пределах 11%), запланированное производителями, что также позитивно для Evraz", - говорится в обзоре.

Между тем эксперты полагают, что в текущих условиях лучше приостановить покупки акций "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), так как пока инвесторы отдают предпочтением бумагам компаний, которые выигрывают от ослабления рубля.

"Для ТМК удешевление национальной валюты представляет риски, поскольку ее доходы номинированы по большей части в рублях. Хотя с момента открытия идеи в феврале котировки акций ТМК выросли всего на 2%, их динамика была лучше рынка на 16%. Мы будем искать точки для повторного входа в ТМК ближе к ключевому триггеру, а именно публикации финансовых результатов за третий квартал 2017 года, которые должны отразить высокую рентабельность американского дивизиона благодаря контрактам на поставку труб, заключенным на второе полугодие 2017 года", - говорится в обзоре.

Долгосрочная рекомендация для акций Evraz - "продавать", а для акций ТМК - "покупать".