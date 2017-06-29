Совокупность краткосрочных факторов для рубля выглядит умеренно-негативно - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке завершились для рубля небольшим укреплением, - отмечают аналитики банка "Зенит". - В течение дня российская валюта дешевела, однако повышение нефтяных котировок вечером позволило ему ликвидировать потери. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.20 руб. (-29 коп.), курс евро – 67.39 руб. (-9 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил дешеветь к евро после неожиданно уверенных заявлений главы ЕЦБ, сделанных накануне. По итогам дня основная валютная пара выросла еще на 0.4 пп до $1.1380. С окончанием налогового периода рубль лишился внутренней поддержки, что вылилось в рост курсов доллара и евро, несмотря на уровни нефтяных котировок, которые сложились чуть выше прошлой недели. Отношение инвесторов к развивающимся рынкам остается настороженным, в том числе из-за заявлений ряда представителей ФРС США о возможной переоцененности рыночных активов. Цены на нефть лишены стимулов для продолжения восстановительного роста, поскольку у участников рынка остается недоверие в отношении перспектив балансировки рынка. Таким образом, набор краткосрочных факторов для рубля выглядит умеренно-негативным".