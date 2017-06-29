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Рынок акций РФ утром на подъеме вслед за миром протестировал рубеж 1900п по ММВБ

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок, индекс ММВБ протестировал рубеж 1900 пунктов, но удержаться не смог из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1895,65 пункта (+0,2%, максимум дня - 1902,8 пункта), индекс РТС - 1010,56 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 59,09 рубля (-0,11 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%).

Индексы в США в среду выросли, скачок индекса S&P 500 (+0,9%) был максимальным за два месяца на фоне подъема котировок акций банков, пишет MarketWatch. Nasdaq (+1,4%) продемонстрировал самый быстрый рост с ноября прошлого года благодаря повышению цен бумаг высокотехнологичных компаний.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам второго раунда стресс-тестов одобрила планы выплаты дивидендов и выкупа акций всех 34 банков, подвергшихся тестированию. Фининституты намерены направить на поощрение акционеров самые существенные за несколько лет суммы. Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов, растет Европа (DAX, FTSE прибавляют 0,3-0,5%) на позитивных сигналах из США.

На нефтяном рынке цены продолжают расти шестую сессию подряд, поддержку "нефтебыкам" оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели. Эксперты, однако, отмечают, что сокращение производства нефти в стране связано с последствиями тропического шторма "Синди", обрушившегося на Мексиканский залив, и поэтому является временным.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $47,92 за баррель (+0,8% и +1,4% в среду), августовская цена WTI - $45,13 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне).

Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,25 млн б/с. Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали снижение на 2,25-3,25 млн баррелей.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, трейдеры товарного рынка увидели позитивный сигнал в снижении добычи нефти в США на 100 тыс. б/с. Основываясь на позитивных данных и ослаблении доллара против евро, цена нефти в четверг растет. В четверг последний день, когда инвесторы могут купить акции "Роснефти" под дивиденды.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, позитивный внешний фон позволяет российскому рынку акций показать свою силу, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. На динамику торгов будут влиять данные по ВВП США за первый квартал этого года, которые выйдут в 15:30 МСК.

Корпоративные войны в отечественной экономике привели к тому, что агентство Fitch поместило на пересмотр с негативным прогнозом рейтинги "Системы" и МТС из-за разбирательства по иску "Роснефти". Все это отражается на желании инвесторов приобретать любые российские финансовые активы.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рост рынка акций пока не должен сильно обнадеживать, поскольку объемы торгов на "Мосбирже" невысокие, что сложно назвать уверенными покупками. Фактически это продолжение коррекции к тому движению, которое привело рынок в "медвежью" фазу. Впереди сильная зона сопротивления 1920-1950 пунктов по индексу ММВБ, где продажи могут вновь активизироваться.

Продолжающиеся политические "перетягивания каната" в Вашингтоне не способствуют силе доллара. Голосование по реформе здравоохранения отложено, а это бросает тень на возможную программу инфраструктурного строительства и налоговую реформу.

Нефть продолжила расти, но не по факту увеличения запасов в США, а на фоне снижения американского производства. Впрочем, показатель мог оказаться под влиянием неблагоприятных метеорологических условий на побережье Мексиканского залива. Статистика Минэнерго вызывает тревогу именно в сегменте потребления. Между тем нефть дорожает шестой торговый день подряд, что снимает перепроданность с дневного графика.

На фоне растущей нефти доллар пытается пройти вниз отметку 59 рублей. Стоит помнить, что текущая полоса неудач для доллара длится довольно долго, да и отскок в нефти начинает намекать на краткосрочную перекупленность.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев также полагает, что сокращение производства нефти в США является временным, учитывая последствия штормовых сбоев для деятельности в Мексиканском заливе на прошлой неделе. С учетом временности явления цены на нефть, вероятно, близки к локальным максимумам, которых можно было достичь при хоть какой-то фундаментальной поддержке. По этой причине рекомендуется готовиться к очередной волне распродаж, которая может начаться уже в четверг. Основным фактором, продолжающим сдерживать покупателей, по-прежнему остается рост добычи нефти в странах, не подписавших энергетический пакт, в том числе в Нигерии, Ливии и США. В пятницу вниманию трейдеров будет представлен новый доклад Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, который может сообщить о 24-й неделе роста буровых подряд. На этом фоне давление на стоимость нефти может усилиться.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции "Росинтера" (MOEX: ROST) (+6,7%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+4,7%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,5%).

Подешевели акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,1% и -2,6% "префы"), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-3,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,8%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,443 млрд руб. (из них 2,39 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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