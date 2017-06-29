29 июня 2017 года 10:25
Рубль стабилен к бивалютной корзине за счет действия разнонаправленных факторов
Москва. 29 июня. Доллар США снижается, евро растет при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущих нефти и евро, оказывающих разнонаправленное действие на его котировки.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,03-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,09 руб./$1 (-10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,5 руб./EUR1 (+11 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,88 рубля.
Доллар при этом оказался на 59,54 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,68 рубля ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов на фоне действия разнонаправленных факторов. Поддержку нацвалюте оказывают цены на нефть, продолжающие повышаться в четверг после подъема по итогам предыдущих пяти сессий. Напротив, фактором, оказывающим негативное влияние на стоимость рубля, является рост евро на мировом валютном рынке, на фоне которого евро растет и в паре с рублем. Пара "евро-доллар" поднялась до уровней начала мая 2016 года, достигнув к 10:01 МСК $1,1421.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,44% - до $47,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,51%) - до $44,97 за баррель. С начала июня падение стоимости Brent составляет 5,4%, WTI - 7,3%.
Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели. Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,25 млн б/с.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
29 июня 2017 года 16:01
В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента... читать дальше
.
29 июня 2017 года 15:40
Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть. читать дальше
.
29 июня 2017 года 15:09
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся... читать дальше
.
29 июня 2017 года 14:40
"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent... читать дальше
.
29 июня 2017 года 14:15
уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её... читать дальше
.
29 июня 2017 года 13:50
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.
29 июня 2017 года 13:28
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту.... читать дальше
.
29 июня 2017 года 13:03
"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
.
29 июня 2017 года 12:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ.
В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля.
Как... читать дальше
.
29 июня 2017 года 12:05
"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие... читать дальше
.
29 июня 2017 года 11:48
"Торги на валютном рынке завершились для рубля небольшим укреплением, - отмечают аналитики банка "Зенит". - В течение дня российская валюта дешевела, однако повышение нефтяных котировок вечером позволило ему ликвидировать потери. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.20 руб. (-29 коп.), курс... читать дальше
.
29 июня 2017 года 11:45
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок, индекс ММВБ протестировал рубеж 1900 пунктов, но удержаться не смог из-за укрепления рубля. читать дальше
.
29 июня 2017 года 10:59
"Американский фондовый рынок вчера вырос, основные индексы прибавили 0,7-1,4%. Цены на нефть продолжают восстанавливаться, стоимость смеси Brent в четверг утром прибавляет 0,4%, приближаясь к отметке 48 долларов за баррель. Такой внешний фон позволит сегодня российскому рынку акций показать свою... читать дальше
.
29 июня 2017 года 10:36
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре ИК.
Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
По данным... читать дальше
.
29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
.