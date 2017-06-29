Рубль стабилен к бивалютной корзине за счет действия разнонаправленных факторов

Москва. 29 июня. Доллар США снижается, евро растет при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущих нефти и евро, оказывающих разнонаправленное действие на его котировки.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,03-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,09 руб./$1 (-10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,5 руб./EUR1 (+11 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,9 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 62,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,54 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,68 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов на фоне действия разнонаправленных факторов. Поддержку нацвалюте оказывают цены на нефть, продолжающие повышаться в четверг после подъема по итогам предыдущих пяти сессий. Напротив, фактором, оказывающим негативное влияние на стоимость рубля, является рост евро на мировом валютном рынке, на фоне которого евро растет и в паре с рублем. Пара "евро-доллар" поднялась до уровней начала мая 2016 года, достигнув к 10:01 МСК $1,1421.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,44% - до $47,75 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,51%) - до $44,97 за баррель. С начала июня падение стоимости Brent составляет 5,4%, WTI - 7,3%.

Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели. Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,25 млн б/с.