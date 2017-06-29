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Главная / Мнения аналитиков / Атон начал анализ РусАла, рейтинг акций - "покупать"
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29 июня 2017 года 10:36
Атон начал анализ РусАла, рейтинг акций - "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акции "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 5,43 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,72 гонконгского доллара за штуку.
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29 июня 2017 года 16:01
В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента... читать дальше
.29 июня 2017 года 15:40
Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 15:09
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:40
"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:15
уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:50
Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:28
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту.... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:03
"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля. Как... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:05
"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие... читать дальше
.29 июня 2017 года 11:48
"Торги на валютном рынке завершились для рубля небольшим укреплением, - отмечают аналитики банка "Зенит". - В течение дня российская валюта дешевела, однако повышение нефтяных котировок вечером позволило ему ликвидировать потери. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.20 руб. (-29 коп.), курс... читать дальше
.29 июня 2017 года 11:45
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок, индекс ММВБ протестировал рубеж 1900 пунктов, но удержаться не смог из-за укрепления рубля. читать дальше
.29 июня 2017 года 10:59
"Американский фондовый рынок вчера вырос, основные индексы прибавили 0,7-1,4%. Цены на нефть продолжают восстанавливаться, стоимость смеси Brent в четверг утром прибавляет 0,4%, приближаясь к отметке 48 долларов за баррель. Такой внешний фон позволит сегодня российскому рынку акций показать свою... читать дальше
.29 июня 2017 года 10:25
Москва. 29 июня. Доллар США снижается, евро растет при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущих нефти и евро, оказывающих разнонаправленное действие на его котировки. читать дальше
.29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
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