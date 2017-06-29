Индекс ММВБ близок к сильной зоне сопротивления 1920-1950 пунктов - "Открытие Брокер"

"Начало дня на российском рынке может оказаться вновь позитивным за счёт растущей нефти и слабого доллара. Соответственно, рубль в очередной раз будет пытаться пройти отметку 59 за доллар. Однако стоит помнить, что текущая полоса неудач для доллара длится довольно долго, да и отскок в нефти начинает намекать на краткосрочную перекупленность. В свою очередь, индекс ММВБ близок к сильной зоне сопротивления 1920-1950 пунктов", - указывает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.