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29 июня 2017 года 09:18
Результаты стресс-тестов и подъем цен на нефть вызвали прилив оптимизма - ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район отметки в $47.5 за баррель после публикации данных статистики, указавших на резкое падение объемов производства нефти в США до 2-х месячного минимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1895 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку подняться выше «психологического» уровня в 1900 пунктов. Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.63% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение котировок акций компаний из сектора «Здравоохранение» GlaxoSmithKline (-2%), AstraZeneca (-2%). Shire (-2.5%) и компаний из потребительского сектора British American Tobacco (-1.4%), Diageo (-0.8%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение в цене акций телекома BT Group (+3.8%) и авиационного холдинга International Consolidated Air (+3.9%). Выступивший вчера глава Банка Англии Марк Карни насторожил инвесторов заявлением о том, что частичное сокращение монетарных стимулов регулятором может стать необходимым, если задача поддержания экономического роста в ущерб борьбе с инфляцией станет менее острой. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду просел на 0.11% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя очковых линз Essilor (-1,8%) и компании Unibail-Rodamco (-1.9%), занимающейся инвестициями в коммерческую недвижимость. Немецкий индикатор DAX (-0.19%) также снизился на фоне падения котировок акций BASF (-0.6%), SAP (-0.9%) и Siemens (-0.7%), внесших существенный вклад в его просадку. Фондовый рынок США в среду вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones прибавил в итоге дня 0.68%, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка Goldman Sachs (+1.3%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (+2.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 1.43% на фоне роста в цене акций Nvidia (+3,5%), Biomarin Pharm (+3,3%), Paypal (+3,2%) и Incyte (+3,1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.88%) тоже прибавил при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.6%) благодаря сообщениям о том, что крупнейшие американские банки успешно прошли стресс-тесты ФРС. Рынок акций РФ в среду не показал единой динамики. Индекс ММВБ вырос на 0.69% при оборотах торгов примерно на 20% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.1%) снизился в контексте ослабления позиций рубля к доллару. Сегодня, по мнению эксперта ИФК, внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить собрания акционеров МТС, «Сургутнефтегаза» и «ФСК ЕЭС».
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29 июня 2017 года 16:01
В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента... читать дальше
.29 июня 2017 года 15:40
Москва. 29 июня. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине вслед за растущими ценами на нефть. читать дальше
.29 июня 2017 года 15:09
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:40
"В первую половину четверга, 29 июня, российские индексы акций вновь торгуются разнонаправленно. Так, если индекс ММВБ снижается на 0,264% до 1886,99 пунктов, то индекс РТС благодаря укреплению рубля растет на 0,5% до 1007,29 пунктов. На фоне роста цен на нефть, стоимость барреля марки Brent... читать дальше
.29 июня 2017 года 14:15
уверен ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - На июль и на второе полугодие тенденции таковы. Цена нефти в ближайшие недели будет выше ненамного - в районе $49-51/барр. по Brent. К концу года она может подняться в район $54-56 из-за большего проявления превышения снижения добычи в ОПЕК+ над её... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:50
Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:28
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту.... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:03
"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" добавила акции Evraz в список наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки, говорится в обзоре ФГ. В то же время в нем отмечается, что торговая идея "покупать акции ТМК" была временно закрытия из-за роста цена на сталь и ослабления рубля. Как... читать дальше
.29 июня 2017 года 12:05
"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие... читать дальше
.29 июня 2017 года 11:48
"Торги на валютном рынке завершились для рубля небольшим укреплением, - отмечают аналитики банка "Зенит". - В течение дня российская валюта дешевела, однако повышение нефтяных котировок вечером позволило ему ликвидировать потери. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.20 руб. (-29 коп.), курс... читать дальше
.29 июня 2017 года 11:45
Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок, индекс ММВБ протестировал рубеж 1900 пунктов, но удержаться не смог из-за укрепления рубля. читать дальше
.29 июня 2017 года 10:59
"Американский фондовый рынок вчера вырос, основные индексы прибавили 0,7-1,4%. Цены на нефть продолжают восстанавливаться, стоимость смеси Brent в четверг утром прибавляет 0,4%, приближаясь к отметке 48 долларов за баррель. Такой внешний фон позволит сегодня российскому рынку акций показать свою... читать дальше
.29 июня 2017 года 10:36
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным... читать дальше
.29 июня 2017 года 10:25
Москва. 29 июня. Доллар США снижается, евро растет при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущих нефти и евро, оказывающих разнонаправленное действие на его котировки. читать дальше
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