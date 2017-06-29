Рынки на подъеме

Фондовый рынок США вырос в среду вслед за котировками акций банков и технологических компаний. Фондовые индексы АТР растут, дорожают акции банков. Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель.

Фондовый рынок США вырос в среду, скачок индекса S&P 500 был максимальным за два месяца на фоне подъема котировок акций банков, пишет MarketWatch.

Nasdaq Composite продемонстрировал самый быстрый рост с ноября прошлого года благодаря повышению цен бумаг высокотехнологичных компаний.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам второго раунда стресс-тестов одобрила планы выплаты дивидендов и выкупа акций всех 34 банков, подвергшихся тестированию. Фининституты намерены направить на поощрение акционеров самые существенные за несколько лет суммы.

Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов.

Акции JPMorgan Chase & Co. подорожали по итогам торгов на 2%, Goldman Sachs - на 1,3%, Bank of America - на 2,6%.

Котировки бумаг технологических компаний выросли в среду, индикатор акций этого сектора к закрытию рынка увеличился на 1,4%.

Бумаги Apple подорожали на 1,5%, Facebook - на 1,8%, Amazon.com - на 1,4%.

Эксперты не слишком обеспокоены недавним падением цен акций технологических компаний.

"Снижение котировок бумаг некоторых из наиболее интересных компаний на данном этапе было вполне здоровым явлением", - отмечает старший аналитик и портфельный управляющий Fort Pitt Capital Group Ким Форрест.

Статданные по американской экономике, опубликованные в среду, указали на рост запасов на оптовых складах в США в мае на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке США (pending home sales), являющийся опережающим индикатором рынка недвижимости, неожиданно снизился в мае по итогам третьего месяца подряд. Это, по мнению экспертов, является сигналом замедления темпов роста рынка жилья в условиях недостаточного предложения и повышающихся цен.

Акции американского производителя продуктов питания General Mills по итогам торгов в среду подорожали на 1,6%. Чистая прибыль и выручка компании за минувший квартал превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Monsanto подскочила на 1,3%. Один из крупнейших мировых производителей семян зафиксировал прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков по итогам третьего финансового квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 0,7% - до 21454,61 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,9%, составив 2440,69.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 1,43% - до 6234,41 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг, лидерами подъема являются акции банков, поднимающиеся благодаря позитивным сигналам из США.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,8%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам второго раунда стресс-тестов одобрила планы выплаты дивидендов и выкупа акций всех 34 банков, подвергшихся тестированию, что отмечено впервые с начала проведения стресс-тестов в 2011 году. Фининституты намерены направить на поощрение акционеров самые существенные за несколько лет суммы.

Все крупные банки США выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов.

Акции австралийских банков Macquarie Group, National Australia Bank и Westpac Banking подорожали в четверг соответственно на 2,2%, 2,3% и 2,2%.

Бумаги британского банка HSBC в Гонконге выросли в цене на 4,1%, Standard Chartered - на 3,2%.

Сигналом улучшения настроя инвесторов стало повышение цен на нефть, несмотря на неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе, пишет MarketWatch.

"Мы понимаем, что "быки" возвращаются на рынки, когда трейдеры игнорируют данные о запасах в США", - отмечает аналитик AxiTrader Грег МакКенна.

Котировки акций азиатских технологических компаний растут вслед за подъемом сектора в США.

Стоимость бумаг Samsung Electronics подскочила в ходе торгов на 0,9%, SoftBank - на 0,7%, Tencent - также на 0,7%.

Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема по итогам предыдущих пяти сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК поднялась на $0,19 (0,4%) - до $47,5 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,66 (1,41%) - до $47,31 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,51%) - до $44,97 за баррель. Контракт подорожал на $0,5 (1,13%) - до $44,74 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала июня падение стоимости Brent составляет 5,4%, WTI - 7,3%.

Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели.

Эксперты, однако, отмечают, что сокращение производства нефти в стране связано с последствиями тропического шторма "Синди", обрушившегося на Мексиканский залив, и поэтому является временным.

Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,25 млн б/с.

Рост производства нефти в США до прошлой недели составил 580 тыс. б/с, поэтому сокращение на 100 тыс. б/с нивелировало сразу более 17% отмеченного ранее повышения, отмечает один из авторов издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 3,25 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей, дистилятов - на 223 тыс. баррелей. Аналитики в среднем ожидали уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.