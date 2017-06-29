29 июня 2017 года 09:55
Утренние прогнозы: позитивное начало торгов акциями обусловлено растущей нефтью и слабым долларом
По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 1891,98 пункта (+0,7%), повышаясь вслед за растущей нефтью. На утро четверга внешний фон умеренно позитивный, аналитики ждут роста акций в начале торгов. Эксперты указывают, что улучшение обстановки на рынке энергоносителей и ослабление доллара США на мировом валютном рынке повышают привлекательность российских бумаг.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): " Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район отметки в $47.5 за баррель после публикации данных статистики, указавших на резкое падение объемов производства нефти в США до 2-х месячного минимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1895 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку подняться выше «психологического» уровня в 1900 пунктов.".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "На утро четверга для российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон, что предполагает попытки роста в ходе открытия торгов. Индекс ММВБ в ближайшие сессии предположительно протестирует 1900-1920 пунктов, где могут последовать продажи, исходя из расчетов повторной отработки “боковика” 1800-1900. Мы надеемся на повышение индекса ММВБ к 2050-2100, 2250-2300 в следующие месяцы. Возможное возвращение к 1800-1850 рекомендуем использовать для покупок. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВ".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском рынке может оказаться вновь позитивным за счёт растущей нефти и слабого доллара. Соответственно, рубль в очередной раз будет пытаться пройти отметку 59 за доллар. Однако стоит помнить, что текущая полоса неудач для доллара длится довольно долго, да и отскок в нефти начинает намекать на краткосрочную перекупленность. В свою очередь, индекс ММВБ близок к сильной зоне сопротивления 1920-1950 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения с попытками закрепиться выше психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС. Улучшение обстановки на рынке энергоносителей и ослабление доллара США на мировом валютном рынке повышают сравнительную привлекательность российских бумаг. Во второй половине дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по ВВП США (в случае, если оценка темпов роста за первый квартал текущего года будет изменена). На валютном рынке, с позиций технического анализа, по паре доллар-рубль формируется новая (сужающаяся) консолидационная фигура, в рамках которой сегодня в начале торгов возможно движение вниз (в направлении отметки 59)". ".
Опубликовано: /Финмаркет/
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