Сегодня возможны попытки закрепиться выше 1000 пунктов индекса РТС - ИФ "Олма"

В среду в самом начале торгов наблюдалась коррекция вниз по индексу РТС и ослабление рубля на валютном рынке – комментарий главы ЕЦБ и ухудшение прогноза МВФ по экономике США вызвали повышение волатильности на мировых биржах, что неблагоприятно отразилось на интересе к развивающимся рынкам, указывает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Однако вскоре обстановка стабилизировалась. Представители ЕЦБ указали на неправильную интерпретацию участниками рынка выступления М. Драги, а (обоснованное прогнозами МВФ) ослабление доллара США было отнесено трейдерами к факторам, благоприятным для спроса на рублевые активы (включая акции). Кроме того, сообщения о сокращении добычи нефти в США (на 100 тыс. баррелей в сутки за неделю) оказали поддержку нефтяным фьючерсам. В итоге в секторе голубых фишек спрос был сконцентрирован в нефтяном и металлургическом секторах. Так, Лукойл (LKOH) вырос на 2.7%, ММК (MAGN) – на 2.6%, Татнефть (TATN) – на 2.3%, Северсталь (CHMF) – на 2.3%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

"Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения с попытками закрепиться выше психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС, - прогнозирует А. Старцев. - Улучшение обстановки на рынке энергоносителей и ослабление доллара США на мировом валютном рынке повышают сравнительную привлекательность российских бумаг. Во второй половине дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по ВВП США (в случае, если оценка темпов роста за первый квартал текущего года будет изменена). На валютном рынке, с позиций технического анализа, по паре доллар-рубль формируется новая (сужающаяся) консолидационная фигура, в рамках которой сегодня в начале торгов возможно движение вниз (в направлении отметки 59)".