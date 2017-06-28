Рынок акций РФ в среду превысил 1890п по ММВБ вслед за растущей нефтью

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в среду подрос вслед за дорожающей нефтью на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья, индекс ММВБ превысил 1890 пунктов, но штурм рубежа 1900 пунктов не удался из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1891,98 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1002,83 пункт (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.

Доллар просел до 59,43 рубля (-0,07 рубля), максимум дня составил 59,89 руб./$1.

В лидерах роста выступили акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Мосбиржи" (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%).

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Индексы в США во вторник просели на фоне переноса сроков голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения и возобновившегося падения акций высокотехнологичных компаний, сообщила CNN.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики США на 2017 и 2018 годы до 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. Фонд отметил усиление рисков для экономики США, в том числе из-за политической нестабильности.

В среду в Азии преобладало снижение индексов (опустились Япония и Китай), проседает Европа (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,6%), однако возобновился рост нефти и индексов в США (индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Нефть днем снижалась на данных Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США. Вышедшие вечером в среду статданные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 0,118 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,25 млн баррелей, при этом сократились резервы бензина (не ожидалось изменений) и дистиллятов (ожидался рост). Добыча нефти в Штатах упала на минувшей неделе на 1%, или на 100 тыс. баррелей в сутки (до 9,25 млн б/с), а импорт подскочил на 140 тыс. б/с. Загруженность американских НПЗ упала на 1,5 процентного пункта.

На этой статистике стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду выросла до $47,3 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне), августовская цена WTI - до $44,54 за баррель (+0,7% и +2% во вторник).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, инвесторы на рынках в целом не теряют оптимизма и демонстрируют склонность к риску после выступлений глав мировых центробанков. Глава ЕЦБ Марио Драги на днях рассказал об устойчивом росте экономики еврозоны, а биржевики уловили в его речи сигнал к скорому сворачиванию программы стимулирования. Глава ФРС США Джанет Йеллен успокоила инвесторов фразами о низких рисках повторения финансового кризиса и постепенном повышении ставок. Нефть Brent продолжила дорожать, и теперь за баррель углеводородного сырья североморской марки дают больше $47.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, нефть поддерживается слабым долларом на фоне риторики главы ЕЦБ Марио Драги о снижении дефляционных рисков. Давление на рубль оказывает геополитический фактор - обстановка вокруг Сирии остается крайне напряженной, поскольку США открыто обвиняют Дамаск в подготовке новой химической атаки. При этом, по словам официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Россия пришла на помощь Башару Асаду.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, атмосфера на российском рынке акций не располагает к активным покупкам ввиду преимущественно негативного внешнего фона и вялого роста цен на нефть. Акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%) поддержала позитивная отчетность - чистая прибыль группы за первые пять месяцев текущего года увеличилась в 28 раз, а чистые операционные доходы до создания резервов выросли за аналогичный период на 27%. Причем только в мае прирост составил 11,5%.

Акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%) остаются под давлением. Накануне в рамках основного судебного разбирательства Арбитражный суд Башкирии назначил следующее заседание по иску "Роснефти" и Башкирии к "Системе" на 12 июля. Таким образом, в среднесрочной перспективе бумаги ответчика будут находиться под гнетом продавцов или как минимум оставаться уязвимыми, поскольку оптимистичных ожиданий относительно следующего заседания нет.

Поскольку отсутствие позитивных настроений на европейских площадках обусловлено неожиданным ужесточением риторики М.Драги, его новое выступление в среду может усугубить внешний фон, если глава ЕЦБ снова намекнет на предпосылки для повышения ставок. И это своеобразный фактор риска для российского рынка.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в целом на рынке акций наблюдается традиционная для лета торговля на малых объемах и без существенной волатильности, если нет ярких идей. Внутренняя статистика редко становится фактором движения, но тем не менее, по данным Минэкономразвития, промышленное производство в РФ в мае выросло на 5,6%.

Ожидания дальнейшего ослабления рубля толкают ставки на межбанковском рынке вверх. Между тем, министр финансов РФ в очередной раз заявил о том, что инфляция замедлилась до 4,1%. Хотя точнее было бы сказать - вернулась к уровню на конец апреля.

Нефть пока не решается пойти выше. Информационные агентства сообщают о том, что американские трубопроводные компании продают мощности по перекачке с дисконтом на фоне сниженного потребления нефтепродуктов. В Ливии добыча выросла почти до 935 тыс. б/с, а Национальная нефтяная компания уже планирует поднять ее до 1 млн б/с в августе. Между тем, министр энергетики РФ сообщил о сокращении производства на 305-308 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2016 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+7,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+5,1%).

Просели акции АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (-5,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,1%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-3,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,7%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,871 млрд рублей (из них 6,696 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).