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28 июня 2017 года 19:20

Рубль в среду вечером отыграл потери к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,53 руб./EUR1, поднявшись всего на 4,5 копейки (в ходе дневных торгов евро поднимался до максимальной с 8 декабря отметки 67,94 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,7 копейки - до 63,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл дневные потери на фоне роста нефти после публикации отчета министерства энергетики США об изменениях в запасах топлива в стране на прошлой неделе. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,77% - до $47,04 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 0,66% - до $44,52 за баррель.

Товарные запасы нефти в США за минувшую неделю повысились на 118 тыс. баррелей. Показатель был хуже, чем ожидавшееся экспертами снижение на 2-3 млн баррелей, но лучше, чем данные Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов на 851 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, упали на 894 тыс. баррелей, дистиллятов - на 223 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 297 тыс. баррелей. Добыча нефти в Штатах упала на минувшей неделе на 1%, или на 100 тыс. баррелей в сутки, до 9,25 млн б/с, а импорт подскочил на 140 тыс. б/с. Загруженность американских НПЗ упала на 1,5 процентного пункта.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, пара "доллар-рубль" провела значительную часть дня в узком коридоре 59,3-59,7, в то время как пара "евро-рубль" демонстрировала повышенную волатильность и существенно более широкий диапазон. "Особенностью дня стало достаточно сильное движение днем в паре "евро-доллар", которая за считанные минуты упала с максимумов на $1,139 за евро до $1,13 на сообщении, что вчерашнее выступление главы ЕЦБ Марио Драги было неверно интерпретировано участниками рынка. Сначала евро упал, затем довольно быстро вернулся к тем же уровням. Сильные движение в паре "евро-доллар" привели к повышенной волатильности в паре "евро-рубль", - подчеркнул Р.Фролов.

Кроме того, по словам Фролова, в течение дня рубль ждал данных по запасам нефти от Минэнерго США, которые оказались больше ожидаемого. "Это также привело к скачкам по нефти, но ситуация тоже довольно быстро пришла в норму", - отмечает он.

"В среду банки завершали июньский период обязательных платежей уплатой налога на прибыль, что сопровождалось небольшим ростом ставок МБК. Российской валюте финальные налоговые платежи не оказали поддержки. В среду пара "доллар-рубль" росла почти до 59,9 руб./$1 против утреннего открытия на уровне 59,25 руб./$1. Однако уже ближе к вечеру рубль получил поддержку с рынка нефти, где котировки в первые минуты после выхода данных по запасам и добычи нефти в США демонстрировали смешанную реакцию, однако впоследствии все же поднялись выше $47 за баррель. Отметим, что с окончанием налогового периода спрос на отечественную валюту заметно ослабнет, однако шансы доллара на продвижение в сторону 60 руб./$1 без снижения цены на нефть ниже $45 за баррель выглядят пока минимальными", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российский рубль сегодня днем слабел в парах с иностранными валютами, но к завершению дня стабилизировался и в отношении доллара, и в паре с евро. Американская валюта держится неподалеку от 59,5 руб./$1, что сохраняет шансы на движение в область 60 руб./$1 относительно высокими. В то же время, любой всплеск покупательской агонии в нефти потянет за собой рубль в сторону укрепления, и тогда появятся шансы на проход пары доллар/рубль к 58,9-59,15 руб./$1. Поскольку иных факторов, сопоставимых по мощности для рублевых пар, сейчас нет, следим за поведением сырья. Рублевая стоимость барреля нефти, кстати, отошла от критического для российского бюджета уровня в 2700 рублей и составляет чуть больше 2800 рублей", - отметила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков обратил внимание на то, что стабилизирующее влияние на рубль оказывает также ситуация на рынке ОФЗ. "В среду Минфин провел два аукциона ОФЗ в объеме 35 млрд рублей. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26221 на 25 млрд рублей. Спрос составил 40,32 млрд рублей. Удалось разместить весь выпуск. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 23 марта 2033 года составила 8,09%. В очередной раз отметим, что доходность выше 8% остается привлекательной для рынка. Соответственно, инвесторы могут пока не торопиться выводить средства из российских долговых бумаг, что будет действовать стабилизирующим образом на рубль", - подчеркнул аналитик.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 июня на 65,72 копейки, до 59,54 руб./$1, и поднял курс евро на 1,73 рубля, до 67,69 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 60,51 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,5657 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 57,04 копейки по отношению к 27 июня и составил 59,5779 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 632,941 млн, из которых $1 млрд 749,093 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 883,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,45 рубля ко вторнику - до 67,6563 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 1,23 рубля по отношению к 27 июня и составил 67,2339 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR823,161 млн, из которых EUR210,879 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR612,482 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду немного повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 9,27% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 9,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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