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28 июня 2017 года 18:18
Во втором полугодии средняя цена барреля нефти будет в районе 48 долларов - УК "Альфа-Капитал"
Нефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Ливия продолжает наращивать добычу и достигла 935 тыс. баррелей в день, и уже приблизилась к целевому уровню в 1 млн баррелей в сутки. Стабилизация политической ситуации в стране позволяет Национальной нефтяной компании наращивать добычу и осуществлять отгрузку нефти и нефтепродуктов. Аналогичная ситуация в Нигерии, что подтверждается ростом активности танкеров в портах Нигерии и Ливии. Добыча в США продолжает расти и обновила максимум 2017 года, составив 9,35 млн баррелей в день. Другим интересным фактором остается ураган Синди, который осложнял разгрузку танкеров в Мексиканском заливе. Сейчас это краткосрочный фактор уходит, и, по мнению эксперта УК, мы сегодня увидим рост запасов нефти в США. Наблюдая за состоянием рынка нефти, участники соглашения в формате ОПЕК+ анонсировали встречу 24 июля в России. Эта новость подтверждает намерения участников сделки отслеживать состояние рынка, что и было анонсировано на последней встрече ОПЕК. Скорее всего, решений на этой встрече не будет, а вот словесные интервенции возможны. Поэтому во втором полугодии эксперты УК не ожидают сильного роста цен на нефть, и средняя цена будет в районе USD48.
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28 июня 2017 года 19:26
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ в среду подрос вслед за дорожающей нефтью на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья, индекс ММВБ превысил 1890 пунктов, но штурм рубежа 1900 пунктов не удался из-за укрепления рубля. читать дальше
.28 июня 2017 года 19:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.28 июня 2017 года 19:02
"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост... читать дальше
.28 июня 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам
Москва. 28 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка снижаются на фоне осторожного отношения инвесторов к рисковым активам и нестабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 июня 2017 года 18:35
На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500,... читать дальше
.28 июня 2017 года 17:21
Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные... читать дальше
.28 июня 2017 года 16:45
Закрытие текущего дня, скорее всего, пройдёт на отрицательной территории по российским биржевым индексам - ИК "Финам"
Инвестиционные настроения на фондовых биржах Европы в среду продолжили ухудшаться, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. В первой половине дня ключевые биржевые индексы там снизились на 0.2%-0.5%. В лидерах снижения рынок Германии. Российские акции пока продолжают показывать стойкость... читать дальше
.28 июня 2017 года 16:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне окончания налогового периода и стабильной нефти. читать дальше
.28 июня 2017 года 16:10
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Evraz" в связи с ослаблением рубля и ростом цен на сталь и железорудное сырье (ЖРС), сообщается в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского. "Закрытие торговой идеи означает, что мы изменили свой краткосрочный... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017 году отношение... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Снижение к евро стало еще... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:08
Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:53
"Валютные торги вторника завершились ощутимыми потерями для рубля, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Резкое ослабление доллара на мировых площадках не вызвало реакции нефти, которая прервала восстановительный тренд после данных API о росте запасов в США. Курс доллара на закрытие биржи... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:26
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора
(добавлен последний абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX:... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
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