Рубль снижается к доллару и евро на фоне окончания налогового периода и стабильной нефти

Москва. 28 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне окончания налогового периода и стабильной нефти.

Курс доллара США составил 59,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,81 руб./EUR1, поднявшись на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 21,68 копейки - до 63,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 29 июня на 65,72 копейки, до 59,54 руб./$1, и поднял курс евро на 1,73 рубля, до 67,69 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне окончания в среду налогового периода и отсутствия явной динамики на рынке нефти. Более заметный рост пары "евро-рубль" связан с продолжающимся на мировом рынке ралли евро, обусловленным позитивными оценками состояния европейской экономики со стороны главы ЕЦБ Марио Драги.

Цена на нефть слабо снижаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении товарных запасов топлива в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,02% - до $46,91 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,27% - до $44,12 за баррель.

По оценкам API, нефтяные резервы США за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 851 тыс. баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана "Синди". Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. По прогнозам, данные укажут на сокращение товарных запасов нефти на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю.

"Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат. Снижение к евро стало еще более чувствительным, что объясняется резким укреплением "европейца" на фоне риторики главы ЕЦБ Марио Драги. Дополнительное давление на рубль оказывает геополитический фактор. Обстановка вокруг Сирии остается крайне напряженной: США открыто обвиняют Дамаск в подготовке новой химической атаки. При этом, по словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Россия пришла на помощь Башару Асаду", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Цены на нефть во вторник прервали рост, обратив внимание на данные API, указавшие на неожиданный рост запасов в США. Более того, по мере повышения котировок скептицизм участников рынка в отношении скорого достижения баланса на нефтяном рынке растет. Рубль дешевеет довольно сильными темпами, что может быть связано с окончанием налогового периода и лишением российской валюты внутренней поддержки. Несмотря на это, динамика российских активов пока не сигнализирует о массовом исходе капитала. Так, доходности на рынке ОФЗ растут незначительно, ставки денежного рынка - тоже", - говорит аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Сегодня для российских компаний уплатой налога на прибыль завершается июньский налоговый период, соответственно, внешняя конъюнктура будет играть еще более важную роль в динамике курса российской валюты. В целом мы по-прежнему на горизонте ближайших дней ожидаем торговли пары "доллар-рубль" в диапазоне 58-60 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду немного повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 9,25% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 3 б.п. - до 9,27% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на уровне предыдущего дня - 9,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 9,12% годовых.