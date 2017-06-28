Торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Снижение к евро стало еще более чувствительным, что объясняется резким укреплением «европейца» на фоне риторики главы ЕЦБ Марио Драги. «Черное золото» торгуется в небольшом минусе после публикации отчета Американского института нефти, показавшего неожиданный рост запасов сырья в США на 851 тыс. баррелей. Сегодня инвесторы ждут выхода официального отчета Минэнерго США, который, по прогнозам, должен показать снижение запасов сырой нефти в стране на 2,25 млн баррелей. Дополнительное давление на рубль оказывает геополитический фактор. Обстановка вокруг Сирии остается крайне напряженной: США открыто обвиняют Дамаск в подготовке новой химической атаки. При этом, по словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Россия пришла на помощь Башару Асаду. Учитывая, что оснований для укрепления российской валюты не наблюдается, доллар к концу недели вновь может предпринять попытку закрепиться выше 60-рублевого уровня. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл.".