БКС закрыл торговую идею "продавать акции Evraz" из-за ослабления рубля и роста цен на сталь и ЖРС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "продавать акции Evraz" в связи с ослаблением рубля и ростом цен на сталь и железорудное сырье (ЖРС), сообщается в обзоре аналитиков БКС Кирилла Чуйко и Олега Петропавловского.

"Закрытие торговой идеи означает, что мы изменили свой краткосрочный взгляд на акции Evraz на умеренно позитивный, поскольку ожидаем роста котировок на 10%, что создаст отличную возможность для нового открытия коротких позиций в этих бумагах на более высоком уровне, после того как китайский пузырь начнет сдуваться. Сейчас акции Evraz торгуются на привлекательных уровнях, но риски для цен на уголь и сталь высоки, что обосновывает долгосрочную рекомендацию "продавать" для этих бумаг", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, улучшение ценовой конъюнктуры в Китае, вероятно, вызвано более позитивным отношением к инвестиционным стимулам, в то время как реальному рынку поддержку оказывают деривативы. Эксперты сомневаются, что восстановление в Китае будет продолжительным и достижение пика маржи в сталелитейной отрасли, скорее всего, приведет к росту объемов производства, что приведет к падению цен. Тем не менее, реализация этого сценария займет 1-2 месяца, считают они.

"Цены на железную руду в Китае повысились вчера на 5% вследствие высоких фьючерсов на Даляньской товарной бирже (Китай). Кроме того, горячекатаный прокат в Китае подорожал на 1,5% - до уровня выше $500 за тонну, впервые с начала апреля. В сочетании с ослаблением рубля эти факторы создают риски повышения экспортных цен и, как с

ледствие, стоимости акций Evraz ввиду большой доли экспорта полуфабрикатов", - пишут аналитики.

Кроме того, дополнительную поддержку акциям Evraz может оказать рост цен на арматуру в России. "Мечел" повысил свои цены на июль на 10-11%, и, по всей видимости, повышение пройдет во многом успешно. Сейчас Evraz не зарабатывает на своих продуктах, и рост цен вполне оправдан, учитывая крайне низкие ценовые уровни на рынке арматуры", - говорится в обзоре.