Давление на рубль возрастает - "Нордеа Банк"

Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы путем корректировки параметров инструментов денежно-кредитной политики, но не для того чтобы ужесточить ее (политику), а сохранить неизменной. Рынок, однако, интерпретировал эти заявления как «ястребиные» и повысил степень ожиданий по скорому выходу на путь сокращения стимулирующих программ. Согласно нашим ожиданиям ЕЦБ объявит о корректировке параметров политики осенью текущего года. В итоге EUR прибавляет более 1.5% в паре с U.S. Dollar, текущие отметки 1.137, с ориентиром 1.144. В свою очередь, глава ФРС фокусировалась на вопросах устойчивости финансовой системы, и не смогла добавить что-либо нового на тему будущих шагов американского регулятора. USD на этом фоне не получил поддержки, и как отмечено выше продолжает терять позиции. Дополнительно «ложкой дегтя» оказавшей давление на американскую валюту стала переоценка МВФ прогнозов по ВВП США на 2017-2018 годы. Ожидания по росту экономики снижены до 2,1% против ранее ожидавшихся 2,3-2,5%.

"Давление на рубль возрастает, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Фактор поддержки в виде дополнительного спроса на рублевую ликвидность на фоне налоговых платежей и окончания квартала иссякает. В то время как отраслевые данные по нефти вновь ставят под сомнение восстановительные процессы «черного золота», и это становится основным аргументом для игры против российской валюты. В то же время стоит отметить, что локально платеж по налогу на прибыль и размещение ОФЗ выступят «компенсатором» негатива, при этом Brent выше $45 также не несет реальных угроз для рубля. Иными словами, давление хотя и возрастает, но остается в рамках «установленных норм». USD/RUB краткосрочно – 58.8-60.9".