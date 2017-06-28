Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью и фондовым миром

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за упавшей нефтью и фондовыми площадками мира, откат индекса ММВБ сдерживается ослаблением рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1872,42 пункта (-0,4%), индекс РТС - 991 пункт (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.

Доллар вырос до 59,53 рубля (+0,04 рубля), максимум дня составил 59,76 руб./$1.

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Индексы в США во вторник просели на фоне переноса сроков голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения и возобновившегося падения акций высокотехнологичных компаний, сообщает CNN. Рост цен на нефть, железную руду и большинство металлов на фоне позитивных сигналов из Китая сдерживал ослабление в США.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики США на 2017 и 2018 годы до 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. Фонд отметил усиление рисков для экономики США, в том числе из-за политической нестабильности.

Инвесторы также реагировали на новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему поддерживает еще одно повышение ставки в 2017 году. Председатель Федрезерва Джанет Йеллен уделила больше внимания банкам и рынкам активов, чем денежно-кредитной политике. По ее словам, котировки активов сейчас несколько завышены. Вместе с тем Дж.Йеллен сообщила, что не ожидает следующего финансового кризиса в обозримом будущем.

По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, ралли рынка акций США выдыхается, создавая дополнительные риски для американской экономики.

В среду в Азии преобладало снижение индексов (опустились Япония и Китай), проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,5-0,8%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены отошли от локальных максимумов, достигнутых во вторник (Brent поднималась выше $47 за баррель), трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $46,67 за баррель (-0,5% и +1,8% накануне), августовская цена WTI - $43,9 за баррель (-0,8% и +2% во вторник).

По оценкам API, нефтяные резервы США за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,851 млн баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана "Синди". Запасы бензина в США, по данным API, выросли на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 678 тыс. баррелей.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья в стране выйдет в среду в 17:30 МСК, ожидается сокращение резервов нефти на прошлой неделе на 3-3,25 млн баррелей.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рыночное сообщество ожидает от Минэнерго США отчета о снижении запасов нефти в стране. Вероятно, этот противовес с данными от API будет основанием в торгах на рынке нефти. В последние несколько дней коэффициент 90-дневной корреляции между рублем и нефтью в периоде одного года увеличился до 0,6 пункта, поэтому после завершившегося налогового периода рубль опять будет следовать за котировками "черного золота".

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций в последнее время пытается расти, однако корпоративные конфликты между "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и АФК "Система", "Транснефтью" (MOEX: TRNF) и Сбербанком не позволяют надеяться на восходящую тенденцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК (MOEX: NLMK), "Северстали" (MOEX: CHMF)), которые отлично себя чувствуют в условиях ослабления рубля.

По оценке ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, нефть накануне выросла на ожиданиях вероятного снижения запасов нефти в США, а также на слабом долларе после разочарований очередной провальной законодательной инициативой администрации Дональда Трампа. Аналитики нефтяного рынка полагают, что тропический шторм в Мексиканском заливе мог привести к снижению запасов сырой нефти в Штатах.

Между тем отчет Американского института нефти показал увеличение запасов нефти, и цены развернулись вниз. Несмотря на рост нефти в последние дни, фундаментальная картина по-прежнему остается исключительно "медвежьей". На прошлой неделе хедж-фонды сократили чистые "длинные позиции" по обеим маркам (WTI и Brent) до минимального значения за 10 месяцев, что свидетельствует об утрате инвесторами веры в способность ОПЕК восстановить баланс на мировом рынке нефти.

Дальнейший рост нефти сдерживается ростом добычи сырья в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии (на этой неделе в Ливии, например, нефтедобыча достигла порядка 935 тыс. баррелей в сутки). Добыча нефти в США выросла почти на 10% по сравнению с прошлым годом - до 9,4 млн б/с, а количество активных буровых установок достигло максимального значения более чем за три года. Если статистика Минэнерго США в среду разочарует, цена Brent очень быстро вернется к поддержке $45 за баррель, считает аналитик.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, цены на нефть могут вырасти до сопротивления $47,5 за баррель Brent, после чего рост сменится откатом, что негативно отразится на российском фондовом рынке.

Во вторник американский Сенат решил отложить голосование по законопроекту о реформе здравоохранения. Несколько сенаторов-республиканцев заявили, что не будут голосовать за законопроект в существующем виде, поэтому был большой риск, что нужного количества голосов не будет набрано. Этот провал говорит о том, что администрация Трампа теряет политический капитал, необходимый для проведения других реформ - в сфере налогообложения и в бюджетных расходах на инфраструктуру.

Глава ФРС Дж.Йеллен вновь сказала, что повышение ставок будет постепенным и ФРС будет стараться избежать дестабилизации рынка. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер тоже подтвердил свой прогноз, что до конца года ставки будут повышены еще один раз.

Ослабление доллара и закрытие инвесторами "коротких позиций" оказывают в последние несколько дней поддержку ценам на нефть. Но проблема излишков запасов сохраняется, растет добыча в Нигерии, Ливии и Иране, также повышаются запасы нефтепродуктов на Восточном побережье в США. Компания Colonial Pipeline сообщила о том, что впервые почти за шесть лет спрос на главном трубопроводе дистиллятов упал ниже объемов мощностей, так как на Восточном побережье сильный избыток нефти и нефтепродуктов. Очень велики объемы добычи сланцевой нефти в США и количество активных буровых установок.

Аналитики Bank of America-Merrill Lynch говорят, что спрос не растет достаточно быстро, чтобы потреблять всю добытую нефть, особенно на фоне нестабильного спроса в Восточной Азии. Избыток запасов в Китае, последствия демонетизации в Индии, старение и падение численности населения в Японии - все это сдерживает темпы роста спроса на нефть, причем эти три страны входят в четверку крупнейших стран по закупкам нефти в мире, отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду просели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-6,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3% и -1,7% "префы").

Подорожали бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,6 млрд руб. (из них 1,551 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).