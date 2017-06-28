Рубль дешевеет довольно сильными темпами - Банк "Зенит"

"Валютные торги вторника завершились ощутимыми потерями для рубля, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Резкое ослабление доллара на мировых площадках не вызвало реакции нефти, которая прервала восстановительный тренд после данных API о росте запасов в США. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.49 руб. (+72 коп.), курс евро – 67.48 руб. (+1.76 руб.). На международном валютном рынке доллар существенно дешевел после нейтральных комментариев главы ФРС США о перспективах монетарной политики и неожиданном оптимизме главы ЕЦБ. По итогам дня основная валютная пара выросла на 1.6 пп до $1.1340. Цены на нефть вчера прервали рост, обратив внимание на данные API, указавшие на неожиданный рост запасов в США. Более того, по мере повышения цен, скептицизм участников рынка в отношении скорого достижения баланса на нефтяном рынке растет. Рубль дешевеет довольно сильными темпами, что может быть связано с окончанием налогового периода и лишением российской валютой внутренней поддержки. Несмотря на это, динамика российских активов пока не сигнализирует о массовом исходе капитала. Так, доходности рынка ОФЗ растут незначительно, ставки денежного рынка – тоже".