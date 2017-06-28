"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". Также аналитики банка повысили рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать".

Рекомендация "держать" была подтверждена аналитиками "ВТБ Капитала" для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), обыкновенных акций "Татнефти", а также для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Для привилегированных бумаг "Сургутнефтегаза" эксперты сохранили рекомендацию "покупать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - "продавать".

"В текущих условиях дивиденды являются практически единственным фактором инвестиционной привлекательности акций нефтегазовых компаний РФ. Между тем их дивиденды очень чувствительны к ценам на нефть и валютному курсу, что окончательно снимает с сектора статус защитных инвестиций. Мы провели оценку, в результате которой только для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" среди всех анализируемых нами бумаг нефтегазового сектора РФ даем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 48,0 (текущая цена - 47,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 3,20 (текущая цена - 3,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,48 (текущая цена - 0,43), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаздля привилегированных акций - 0,65 (текущая цена - 0,49), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 6,20 (текущая цена - 6,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 5,90 (текущая цена - 4,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 2,00 (текущая цена - 2,00), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для GDR) - 85,00 (текущая цена - 107,1), рекомендация - продавать.