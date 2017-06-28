По отечественной валюте ударила геополитика - Локо Банк

"Несмотря на то, что рубль достаточно стойко держался на фоне негативных новостей относительно ареста 32% акций МТС и других активов, принадлежащих АФК «Система» в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью», ударила по нацвалюте геополитика. Из-за обострения ситуации в Сирии рубль упал накануне до 59,4 за доллар. Хотя нефть дорожает, рубль на торгах в среду продолжает падение, что связано с прекращением поддержки со стороны экспортеров, которые завершили выплаты по НДПИ, а также сохранением опасений инвесторов. При сохранении рисков, даже при растущей нефти, рубль вновь будет тестировать 60 за доллар и 68 за евро. С фундаментальной точки зрения стоимость рубля должна находиться в районе 66 за доллар при текущих ценах на нефть, но серьезное падение возможно только в случае очень резкого ухудшения геополитической обстановки или серьезных негативных новостей. Волатильность будет оставаться высокой, но рубль продолжит торговаться в диапазоне 58-60 к доллару в ближайшие дни", - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.