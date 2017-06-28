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Главная / Мнения аналитиков / По отечественной валюте ударила геополитика - Локо Банк
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28 июня 2017 года 12:04
По отечественной валюте ударила геополитика - Локо Банк
"Несмотря на то, что рубль достаточно стойко держался на фоне негативных новостей относительно ареста 32% акций МТС и других активов, принадлежащих АФК «Система» в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью», ударила по нацвалюте геополитика. Из-за обострения ситуации в Сирии рубль упал накануне до 59,4 за доллар. Хотя нефть дорожает, рубль на торгах в среду продолжает падение, что связано с прекращением поддержки со стороны экспортеров, которые завершили выплаты по НДПИ, а также сохранением опасений инвесторов. При сохранении рисков, даже при растущей нефти, рубль вновь будет тестировать 60 за доллар и 68 за евро. С фундаментальной точки зрения стоимость рубля должна находиться в районе 66 за доллар при текущих ценах на нефть, но серьезное падение возможно только в случае очень резкого ухудшения геополитической обстановки или серьезных негативных новостей. Волатильность будет оставаться высокой, но рубль продолжит торговаться в диапазоне 58-60 к доллару в ближайшие дни", - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
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28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
.28 июня 2017 года 12:46
Рынок ОФЗ демонстрирует устойчивость в условиях глобального роста доходностей гособлигаций - Промсвязьбанк
о вторник долговые рынки по всему миру оказались под давлением из-за выступления М.Драги, заявившего, что «угроза дефляции миновала», а факторы, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне, являются временными, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Это заставило участников рынка... читать дальше
.28 июня 2017 года 12:27
Не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей за доллар - РосЕвроБанк
"После трехдневной коррекции курс рубля стал постепенно снижаться, не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей к доллару. Дело в том, что ключевой фактор, который поддерживал курс рубля в последние дни – налоговые платежи, отыграл свою роль, в результате чего мы... читать дальше
.28 июня 2017 года 11:50
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за упавшей нефтью и фондовыми площадками мира, откат индекса ММВБ сдерживается ослаблением рубля. читать дальше
.28 июня 2017 года 11:23
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок
(добавлен последний абзац и таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с... читать дальше
.28 июня 2017 года 11:00
Цены на нефть во вторник снова выросли, что стало четвёртой сессией роста подряд, констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Поддержку котировкам нефти продолжили оказывать ожидания вероятного снижения запасов нефти в США, а также слабый доллар, разочарованный очередной провальной... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:44
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "держать" до "покупать", а для... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:30
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". Также... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль повышается к бивалютной корзине, корректируясь после сильного снижения накануне. читать дальше
.28 июня 2017 года 10:19
В ближайшие неделю-две Brent попробует закрепиться в области 45-50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи недельных максимумов, несмотря на то, что первые данные по коммерческим запасам из США за прошлую неделю оказались несколько хуже ожиданий, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:04
Москва. 28 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.28 июня 2017 года 10:02
Нефтяные котировки Brent «застыли» возле отметки 46,9 долларов за баррель в ожидании данных по запасам в США, которые выйдут в 17:30 мск. Вместе с тем американские фондовые индексы снижаются на 0,5-1,6% на фоне ухудшения прогноза по росту экономики США по версии МВФ, указывает аналитик "Алор... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:54
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1878,94 пункта (+1%), индекс РТС - до 1003,79 пункта (+1,1%), поддержку рынку оказала дорожающая нефть. Аналитики полагают, что в начале торгов среды отечественные фондовые индексы немного потеряют, реагируя на ухудшение внешнего фона. читать дальше
.28 июня 2017 года 09:53
пециалисты ИК "Атон" считают, что в среду отечественный фондовый рынок откроется снижением на 1%. читать дальше
.28 июня 2017 года 09:50
Brent отметила четвертый день скромного подъема. На сей раз котировки даже успели заглянуть за отметку 47, но попытки тестирования оказались неудачными, и к концу дня актив расположился в районе 46,50, прибавив внутри дня 0,5%, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
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