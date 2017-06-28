28 июня 2017 года 10:20
Рубль корректируется к доллару и евро после сильного снижения накануне
Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль повышается к бивалютной корзине, корректируясь после сильного снижения накануне.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,22-59,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,35 руб./$1 (-14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 67,37 руб./EUR1 (-10,25 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 12,59 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,96 рубля.
Доллар при этом оказался на 47,07 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,42 рубля выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов среды, корректируясь после падения накануне на фоне заметного роста евро на Forex и ожиданий данных по запасам нефти. Котировки "черного золота" снижаются в ходе азиатских торгов после четырех сессий повышения, так как трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,21% - до $46,82 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,41% - до $44,06 за баррель.
По оценкам API, нефтяные резервы США за неделю, завершившуюся 23 июня, пополнились 851 тыс. баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана "Синди".
Опубликовано: /Финмаркет/
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