"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". Также аналитики банка повысили рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать".

Рекомендация "держать" была подтверждена аналитиками "ВТБ Капитала" для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), обыкновенных акций "Татнефти", а также для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Для привилегированных бумаг "Сургутнефтегаза" эксперты сохранили рекомендацию "покупать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - "продавать".