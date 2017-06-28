В ближайшие неделю-две Brent попробует закрепиться в области 45-50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи недельных максимумов, несмотря на то, что первые данные по коммерческим запасам из США за прошлую неделю оказались несколько хуже ожиданий, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 28 июня в 9:30 по московскому времени торговались на уровне 46,80 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 2,3%. Американский эталон WTI находился в районе 44,05, дорожая за этот период на 1,9%.

Американский институт нефти (API) в рамках своей выборки зафиксировал рост коммерческих запасов за прошлую неделю на 851 тысячу баррелей. Эти данные используются Агентством энергетической информации (EIA) в своем отчете. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, аналитики ожидают, что EIA зафиксирует сегодня сокращение запасов нефти на 2,3 миллиона баррелей и бензина на 288 тысяч.

"Данные от API вчера несколько разочаровали, - указывает эксперт ГК. - Зачастую, когда запасы прирастают в этом отчете, то они растут и в отчете который публикует EIA днем позже в целом по стране. В этом свете интересна реакция рынка. Цены несколько припали и тут же стали возвращаться обратно. Это признаки «перепроданности». Складывается ощущение, что участники рынка воспринимают 46 долларов как достаточно низкий ценовой уровень и пока готовы активно покупать. Полагаю, что если даже сегодня данные по запасам будут негативным, падение может оказаться кратковременным и даже может открыть возможности для спекулятивных сделок на покупку. В ближайшие неделю-две Brent будет пробовать закрепиться в области 45-50 долларов за баррель".