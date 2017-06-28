На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 28 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "красной зоне" на фоне переноса сроков голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения и возобновившегося падения акций высокотехнологичных компаний. Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики США на 2017 и 2018 годы до 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. Фонд отметил усиление рисков для экономики США, в том числе из-за политической нестабильности.

Инвесторы также реагировали на новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему поддерживает еще одно повышение ставки в 2017 году. Председатель Федрезерва Джанет Йеллен уделила больше внимания банкам и рынкам активов, чем денежно-кредитной политике. По ее словам, котировки активов сейчас несколько завышены. Вместе с тем Дж.Йеллен сообщила, что не ожидает следующего финансового кризиса в обозримом будущем. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, ралли рынка акций США выдыхается, создавая дополнительные риски для американской экономики.

Доходность гособлигаций США повысилась на фоне заявлений главы Европейского ЦБ Марио Драги, который во вторник дал понять, что ЦБ еврозоны может начать свертывание стимулирующих программ раньше, чем ожидает рынок. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 6,3 базисного пункта, до 2,198% годовых, продемонстрировав самый быстрый рост за три месяца.

Азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются в среду вслед за падением акций высокотехнологичных и фармацевтических компаний, которое затмило повышение в банковском и сырьевом секторах. Значением сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific уменьшилось на 0,2%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,55%. Гонконгский Hang Seng и южнокорейский KOSPI потеряли по 0,4%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний - на 0,8%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

В свою очередь нефть дешевеет в ходе азиатских торгов после четырех сессий повышения цен, трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК опустилась на 0,24% - до $46,7 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 0,43% - до $44,05 за баррель. Во вторник обе марки продемонстрировали активный рост цен, Brent поднялась на 1,8%, до $46,65 за баррель, WTI - на 2%, до $44,24 за баррель.

По оценкам API, нефтяные резервы США за неделю, завершившуюся 23 июня, пополнились 851 тыс. баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана "Синди". Запасы бензина в США, по данным API, выросли на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 678 тыс. баррелей. Вместе с тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что министерство энергетики США в среду сообщит о сокращении товарных запасов нефти на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 2,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 28,925 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,129 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 514,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,29%), "Металлоинвест БО-08" (+0,23%) и "РЖД-17" (+0,2%), а в лидерах снижения - "МТС-001P-01" (-0,39%), "ГТЛК БО-08" (-0,3%) и "Акрон БО-03" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) 29 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей. Срок погашения бумаг - 3 июля 2018 года. Заявки на облигации банк собирает самостоятельно. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 июля. В предыдущий раз Бинбанк размещал облигации 15 июня, выпустив биржевые бонды серии БО-П03 объемом также 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Купоны - годовые, оферта по выпуску трехлетних бумаг не предусмотрена.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) установил ставку 7-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 9,15% годовых. Банк в июле 2014 года разместил 11-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей. В декабре 2014 года банк доразместил серию на 10 млрд рублей. Таким образом в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 15 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 12% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 13 июля.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-001Р-01 в размере 9,25% годовых. Банк разместил облигации серии БО-001Р-01 на 550 млн рублей в ноябре 2016 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Оферта не предусмотрена. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Дата погашения займа - 11 сентября 2021 года.

Кроме того, банк "Зенит" выкупил в рамках оферты облигации серии БО-13 на 3 млрд 168,091 млн рублей. Таким образом, "Зенит" выкупил 53% выпуска. Как сообщалось, банк 27 июня с 13:00 МСК до 15:00 МСК провел сбор заявок на вторичное размещение данных облигаций. Планируется, что фактический объем вторичного размещения будет равен выкупленному объему бумаг в рамках оферты. Ориентир цены размещения бумаг - не ниже 100% от номинала. Техническое размещение бумаг планируется также провести 27 июня. Ставка текущих купонов составляет 10% годовых, что соответствует доходности на уровне 10,25% годовых к очередной оферте через год (21 июня 2018 года). Десятилетние облигации банка "Зенит" серии БО-13 объемом 5 млрд рублей были размещены в июне 2014 года. В августе 2016 банк доразместил серию на 1 млрд рублей. Таким образом, в обращении в настоящее время находится 6 млн облигаций данной серии. Купоны - полугодовые. Дата погашения выпуска - 13 июня 2024 года.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 998,500 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,97% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,6% годовых.

Банк "Держава" с 6 по 27 июня ежедневно по рабочим дням проводил вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01. По этим бумагам были выставлены еженедельные оферты на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е июня. Объем предложения бумаг в рамках вторичного размещения составлял 450 млн рублей при объеме в обращении в 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, ставка текущих купонов составляет 11,25% годовых. Погашаются бумаги 10 июля 2023 года. Выкупает бумаги в рамках оферт банк по цене 100% от номинала. Цена вторичного размещения бумаг, в частности, 27 июня составила 99,99% от номинала, что соответствовало доходности к оферте на 28 июня на уровне 14,62% годовых. Фактически через регулярные оферты рынку был предложен инструмент для размещения ликвидности на короткие сроки наподобие того, как это делает ВТБ (MOEX: VTBR). Для этого используется механизм еженедельных оферт. Таким образом, у инвесторов появилась возможность приобретать облигации на срок от 1 дня до недели.