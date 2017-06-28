Сегодня индекс РТС может упасть на 2% - "Алор Брокер"

Нефтяные котировки Brent «застыли» возле отметки 46,9 долларов за баррель в ожидании данных по запасам в США, которые выйдут в 17:30 мск. Вместе с тем американские фондовые индексы снижаются на 0,5-1,6% на фоне ухудшения прогноза по росту экономики США по версии МВФ, указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Российский рынок акций в последнее время пытается расти вслед за ценами на нефть, однако корпоративные конфликты между Роснефтью и АФК Система, Транснефтью и Сбербанком не позволяют надеяться на восходящую тенденцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Сегодня индекс РТС может упасть на 2%, - прогнозирует А. Антонов. - Курс доллара снизится до 59 рублей, курс евро останется вблизи отметки 67,4 рубля. На динамику торгов, кроме данных по запасам нефти в США, повлияют статистика по незавершенным продажам недвижимости в США в 17:00 мск и выступление главы ЕЦБ в 16:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК, Северстали), которые отлично чувствуют себя в условиях ослабления курса рубля".