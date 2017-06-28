Цены нефти отскакивают от минимальных значений: целью является уровень в 47,3 доллара за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Цены нефти отскакивают от минимальных отметок. Чисто технически они уже вышли из снижающегося канала последнего месяца. Это дает надежду на продолжение роста. Первой, наиболее близкой, целью движения является уровень в 47,3 доллара за баррель (по фьючерсу BRU7). Однако представляется, что более вероятным будет движение с естественными целями к уровням майских минимумов цен. Именно их быки постараются испытать на прочность для возможного перехода к возобновлению роста. Тем более что по мере приближения начала нового периода заморозки от ОПЕК+ руководители нефтедобывающих стран используют для проведения словесных интервенций и для повышения цен и для подбадривания коллег по договору к выполнению договоренностей. Так что поводов для продолжения пока корректирующего роста цены можно будет найти достаточно. Рост может стать еще более активным, если свежие данные из США покажут недельное снижение добычи", - комментирует аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".