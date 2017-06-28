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28 июня 2017 года 09:23

Рынки в "красной зоне"

Фондовые индексы США упали из-за отсрочки голосования по реформе здравоохранения. Большинство рынков акций Азии торгуются в "красной зоне", Сидней в плюсе. Цены на нефть снижаются из-за данных API о росте запасов в США, Brent выше $46,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "красной зоне" на фоне переноса сроков голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения и возобновившегося падения акций высокотехнологичных компаний, сообщает CNN.

Рост цен на нефть, железную руду и большинство металлов на фоне позитивных сигналов из Китая сдерживал ослабление в США.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста экономики США на 2017 и 2018 годы до 2,1% против ожидавшихся ранее 2,3% и 2,5% соответственно. Фонд отметил усиление рисков для экономики США, в том числе из-за политической нестабильности.

Индекс потребительского доверия Conference Board в июне неожиданно повысился до 118,9 пункта. Значение индикатора за предыдущий месяц было пересмотрено со 117,9 на 117,6 пункта. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали снижения показателя до 116 пунктов с ранее указанного уровня.

Инвесторы также реагировали на новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему поддерживает еще одно повышение ставки в 2017 году.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен уделила больше внимания банкам и рынкам активов, чем денежно-кредитной политике. По ее словам, котировки активов сейчас несколько завышены. Вместе с тем Дж.Йеллен сообщила, что не ожидает следующего финансового кризиса в обозримом будущем.

По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, ралли рынка акций США выдыхается, создавая дополнительные риски для американской экономики.

Доходность гособлигаций США повысилась на фоне заявлений главы Европейского ЦБ Марио Драги, который во вторник дал понять, что ЦБ еврозоны может начать свертывание стимулирующих программ раньше, чем ожидает рынок. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 6,3 б.п., до 2,198%, продемонстрировав самый быстрый рост за три месяца.

Нефть марки WTI с поставкой в августе подорожала на 2%, до $44,24 за баррель.

Высокотехнологичный сектор вновь оказался под давлением: курс акций Alphabet упал на 2,5% на торгах в Нью-Йорке после того, как Еврокомиссия оштрафовала входящую в холдинг Google на рекордные 2,4 млрд евро. Google не согласна с этим решением и намерена подать апелляцию.

Apple потеряла 1,4% к концу основной сессии, Facebook - 2%, Netflix - 4,1%. В целом сектор просел на 1,6%.

Рыночная стоимость оператора ресторанов Darden Restaurants (бренд Olive Garden) увеличилась на 2,9%. Квартальная прибыль компании составила $1,18 на акцию, на три цента выше консенсус-прогноза. Выручка также превзошла ожидания рынка, сопоставимые продажи увеличились на 3,3%. Кроме того, Darden повысила квартальные дивиденды на 12,5%.

Стоимость бумаг General Motors Co. сократилась на 0,9% после того, как крупнейший автопроизводитель США ухудшил прогноз продаж автомобилей в стране.

Акции оператора связи Sprint подорожали на 2,1%, кабельный оператор Charter Communications потерял 0,8% капитализации, Comcast - 0,9%. По данным The Wall Street Journal, Sprint отложил переговоры о слиянии с T-Mobile USA и теперь обсуждает условия сотрудничества с Charter и Comcast.

Курс акций фармкомпании Innate Immunotherapeutics рухнул на 10,2% из-за слабых результатов клинических исследований ее препарата для лечения рассеянного склероза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 27 июня опустился на 98,89 пункта (0,46%) и составил 21310,66 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 19,79 пункта (0,81%) - до 2419,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 200,53 пункта (1,61%) и составил 6146,62 пункта.

Азиатские фондовые рынки преимущественно снижаются в среду вслед за падением акций высокотехнологичных и фармацевтических компаний, которое затмило повышение в банковском и сырьевом секторах, сообщает агентство Bloomberg.

Значением сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific уменьшилось на 0,2%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng и южнокорейский KOSPI потеряли по 0,4%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний - на 0,8%.

Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Инвесторы также реагируют на новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему поддерживает еще одно повышение ставки в 2017 году.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен уделила больше внимания банкам и рынкам активов, чем денежно-кредитной политике. По ее словам, котировки активов сейчас несколько завышены. Вместе с тем Дж.Йеллен сообщила, что не ожидает следующего финансового кризиса в обозримом будущем.

По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, ралли рынка акций США выдыхается, создавая дополнительные риски для американской экономики.

Политическая и законодательная неопределенность в США в сочетании с перспективами дальнейшего повышения процентных ставок ФРС заставляют участников рынка соблюдать осторожность, считает управляющий директор Project Asia Research & Consulting Pte. Аттила Ваджда.

Индекс азиатских высокотехнологичных компаний потерял 1,2%, котировки акций Tencent упали на 2%, Samsung Electronics - на 1,5%, Taiwan Semiconductor - на 1,4%.

Бумаги фармкомпаний дешевеют из-за переноса сроков голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения, пишет MarketWatch.

Курс акций крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group поднялся на 2,5%, Mizuho Financial Group - на 2,9% на ожиданиях повышения процентных ставок. Также подорожали акции страховщиков: Dai-ichi Life - на 1,6%, T&D Holdings - на 1,7%. Южнокорейская финкомпания Hana прибавила 6,3% благодаря позитивному прогнозу прибыли.

Рыночная стоимость южнокорейских производителей стали Posco и Hyundai Steel подскочила более чем на 3% вслед за ростом цен на железную руду в Китае.

Акции KEPCO и Doosan Heavy подешевели более чем на 4% на торгах в Сеуле из-за приостановки строительства блоков 5 и 6 на АЭС "Кори".

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в среду после четырех сессий повышения цен, трейдеры обеспокоены данными Американского института нефти (API) об увеличении ее товарных запасов в США, пишет The Wall Street Journal.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на 9 центов (0,19%) - до $46,56 за баррель.

Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,17 (0,38%) - до $44,07 за баррель.

Во вторник обе марки продемонстрировали активный рост цен, Brent поднялась на $0,82 (1,8%), до $46,65 за баррель, WTI - на $0,86 (2%), до $44,24 за баррель.

По оценкам API, нефтяные резервы США за неделю, завершившуюся 23 июня, пополнились 851 тыс. баррелей, тогда как рынок рассчитывал на их сокращение в результате приостановки части операций в Мексиканском заливе из-за тропического урагана "Синди".

Запасы бензина в США, по данным API, выросли на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 678 тыс. баррелей.

Вместе с тем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что министерство энергетики США в среду сообщит о сокращении товарных запасов нефти на 3,25 млн баррелей за прошлую неделю.


Опубликовано: /Финмаркет/
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