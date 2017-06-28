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28 июня 2017 года 09:22
Сегодня возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"
Во вторник наблюдалось некоторое восстановление активности покупателей, индекс РТС превысил 1000 пунктов, констатирует аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Ухудшение прогноза МВФ по темпам роста ВВП США (с 2.3% до 2.1% на текущий год) в сочетании с намеками главы ЕЦБ на постепенное сворачивание мер монетарного стимулирования экономики вызвали заметное ослабление доллара США на мировом валютном рынке, что повысило сравнительную привлекательность развивающихся рынков, включая российский. Северсталь (CHMF), ранее «отстававшая» от сектора металлургии в целом, выросла на 4.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) по дорожал на 2.6%, Мечел (MTLR) – на 2.5%. Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 9.3%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.8%, ОГК-2 (OGKB) – на 6.7%. Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 1.6%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз. "Сегодня возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС, - полагает эксперт ИФ. - Приостановка (длительного) роста по фондовому индексу S&P 500, последовавшая за ухудшением прогноза МВФ по экономике США, негативно сказывается на оценках глобальными инвесторами перспектив фондового рынка в целом. Тем временем на динамику цен на энергоносители могут повлиять данные минэнергетики США по запасам нефти – участники рынка ожидают сокращения примерно на 2.6 млн. баррелей за неделю (однако API сообщает об увеличении на 0.8 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара ША к рублю в начале торгов может оказаться под давлением вслед за заметным движением вниз по индексу доллара (DXY), но в целом, учитывая характер торгов на мировом валютном рынке, можно ожидать повышения волатильности".
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28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
.28 июня 2017 года 12:46
Рынок ОФЗ демонстрирует устойчивость в условиях глобального роста доходностей гособлигаций - Промсвязьбанк
о вторник долговые рынки по всему миру оказались под давлением из-за выступления М.Драги, заявившего, что «угроза дефляции миновала», а факторы, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне, являются временными, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Это заставило участников рынка... читать дальше
.28 июня 2017 года 12:27
Не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей за доллар - РосЕвроБанк
"После трехдневной коррекции курс рубля стал постепенно снижаться, не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей к доллару. Дело в том, что ключевой фактор, который поддерживал курс рубля в последние дни – налоговые платежи, отыграл свою роль, в результате чего мы... читать дальше
.28 июня 2017 года 12:04
"Несмотря на то, что рубль достаточно стойко держался на фоне негативных новостей относительно ареста 32% акций МТС и других активов, принадлежащих АФК «Система» в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью», ударила по нацвалюте геополитика. Из-за обострения ситуации в Сирии рубль упал... читать дальше
.28 июня 2017 года 11:50
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в среду просел вслед за упавшей нефтью и фондовыми площадками мира, откат индекса ММВБ сдерживается ослаблением рубля. читать дальше
.28 июня 2017 года 11:23
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок
(добавлен последний абзац и таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с... читать дальше
.28 июня 2017 года 11:00
Цены на нефть во вторник снова выросли, что стало четвёртой сессией роста подряд, констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Поддержку котировкам нефти продолжили оказывать ожидания вероятного снижения запасов нефти в США, а также слабый доллар, разочарованный очередной провальной... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:44
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "держать" до "покупать", а для... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:30
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "держать" и "префов" Татнефти до "покупать" из-за падения котировок
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". Также... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:20
Москва. 28 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль повышается к бивалютной корзине, корректируясь после сильного снижения накануне. читать дальше
.28 июня 2017 года 10:19
В ближайшие неделю-две Brent попробует закрепиться в области 45-50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи недельных максимумов, несмотря на то, что первые данные по коммерческим запасам из США за прошлую неделю оказались несколько хуже ожиданий, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:04
Москва. 28 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.28 июня 2017 года 10:02
Нефтяные котировки Brent «застыли» возле отметки 46,9 долларов за баррель в ожидании данных по запасам в США, которые выйдут в 17:30 мск. Вместе с тем американские фондовые индексы снижаются на 0,5-1,6% на фоне ухудшения прогноза по росту экономики США по версии МВФ, указывает аналитик "Алор... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:54
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1878,94 пункта (+1%), индекс РТС - до 1003,79 пункта (+1,1%), поддержку рынку оказала дорожающая нефть. Аналитики полагают, что в начале торгов среды отечественные фондовые индексы немного потеряют, реагируя на ухудшение внешнего фона. читать дальше
.28 июня 2017 года 09:53
пециалисты ИК "Атон" считают, что в среду отечественный фондовый рынок откроется снижением на 1%. читать дальше
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