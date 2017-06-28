28 июня 2017 года 09:54
Утренние прогнозы: ухудшение внешнего фона отразится на динамике российских акций
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1878,94 пункта (+1%), индекс РТС - до 1003,79 пункта (+1,1%), поддержку рынку оказала дорожающая нефть. Аналитики полагают, что в начале торгов среды отечественные фондовые индексы немного потеряют, реагируя на ухудшение внешнего фона.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $46.5 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь оказаться под давлением продаж, а драйвером рынка выступят ожидающиеся от Минэнерго США данные по запасам и производству нефти".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок на открытии среды предположительно потеряет, отыгрывая ухудшение внешнего фона. Значимого изменения ситуации по индексу ММВБ не произошло. Мы склонны оценивать текущие колебания как “боковик” 1800-1900 в рамках процесса формирования “дна”. Однако в негативном сценарии колебания в границах 1800-1900 могут выступить паузой перед новым витком падения к 1600. Мы сохраняем надежды на рост. Потенциальное снижение к 1800-1850 по индексу ММВБ рекомендуем использовать для покупок. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в последнее время пытается расти вслед за ценами на нефть, однако корпоративные конфликты между Роснефтью и АФК Система, Транснефтью и Сбербанком не позволяют надеяться на восходящую тенденцию в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сегодня индекс РТС может упасть на 2%. Курс доллара снизится до 59 рублей, курс евро останется вблизи отметки 67,4 рубля. На динамику торгов, кроме данных по запасам нефти в США, повлияют статистика по незавершенным продажам недвижимости в США в 17:00 мск и выступление главы ЕЦБ в 16:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК, Северстали), которые отлично чувствуют себя в условиях ослабления курса рубля".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС. Приостановка (длительного) роста по фондовому индексу S&P 500, последовавшая за ухудшением прогноза МВФ по экономике США, негативно сказывается на оценках глобальными инвесторами перспектив фондового рынка в целом. Тем временем на динамику цен на энергоносители могут повлиять данные минэнергетики США по запасам нефти – участники рынка ожидают сокращения примерно на 2.6 млн баррелей за неделю (однако API сообщает об увеличении на 0.8 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара ША к рублю в начале торгов может оказаться под давлением вслед за заметным движением вниз по индексу доллара (DXY), но в целом, учитывая характер торгов на мировом валютном рынке, можно ожидать повышения волатильности".
Опубликовано: /Финмаркет/
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