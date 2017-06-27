Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного роста евро на Forex

Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник вечером; несмотря на уверенное восстановление цен на нефть, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного роста евро на мировом рынке.

Курс доллара США составил 58,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,77 руб./EUR1, поднявшись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 57,34 копейки - до 62,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на вечерних торгах вторника на фоне сильного роста евро на мировом рынке Forex после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, позитивно оценившего результаты проведения ультрамягкой денежно-кредитной политики и выразившего надежды на ускорение темпов роста ВВП и инфляции в еврозоне в ближайшее время.

Нефть активно дорожает во вторник на ожиданиях снижения запасов топлива в США, при этом цена Brent впервые за неделю приблизилась к отметке $47 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличилась на 2,28% - до $47,09 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 2,19% - до $44,33 за баррель. Рост цен на нефть продолжается четвертую сессию подряд, что является самым долгим периодом повышения котировок за месяц.

Данные о запасах топлива в США будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе упали на 2,25 млн баррелей.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, торги в паре "доллар-рубль" проходили во вторник в достаточно узком коридоре, в то время как в паре "евро-доллар" наблюдался значительно более широкий диапазон. "Утреннее открытие рынка прошло в условиях заметного снижения в паре "доллар-рубль", которая "уходила" ниже 59 руб./$1. Однако "низы" были быстро выкуплены, и в среднем пара в течение значительной части дня торговалась вблизи 58,9-59 руб./$1. Объемы торгов средние, спрос на доллар умеренный. Торги евро проходят в более активном режиме, что объясняется достаточно серьезным и резким ростом курса евро к доллару на Forex, вызванном комментариями главы ЕЦБ Марио Драги. Рынок, как обычно, ждет запасов нефти от Американского института нефти (API) сегодня ночью и завтра от Минэнерго США", - отметил А.Карпов.

"Еще в утренние часы пара "доллар-рубль" вернулась на отметку в 59 руб./$1, вокруг которой и провела почти всю оставшуюся часть дня. При этом большую часть дня котировки нефти росли, однако рублю на этом фоне удалось лишь пару раз протестировать уровень в 58,9 руб./$1. К окончанию рабочего дня стоимость нефти поднялась до $47 за баррель, но даже после этого пара "доллар-рубль" осталась вблизи отметки 59 руб./$1", - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2740 рублей. Влияние налогового периода весьма быстро ослабнет, и рубль станет более чувствительным к нефти. Пока лишь можно говорить, что пара "доллар-рубль" прощупала нижнюю границу нового канала в районе 58,5 руб./$1 и может попытаться найти верхнюю планку в районе 60,5-61 руб./$1. Данный диапазон может стать зоной равновесия после того, как разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ изменился с конца апреля на целый процентный пункт. Однако рубль все еще обладает статусом высокодоходной валюты из-за разрыва в инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ. Тем не менее, безусловное доминирование фактора денежно-кредитной политики будет постепенно дополняться реакцией на колебания котировок нефти", - полагает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 июня на 11,71 копейки, до 58,88 руб./$1, и опустил курс евро на 12,53 копейки, до 65,96 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 4,04 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,9606 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 4,49 копейки по отношению к 26 июня и составил 58,9796 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 699,569 млн, из которых $1 млрд 411,902 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 287,658 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 17,22 копейки к понедельнику - до 66,211 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 27,62 копейки по отношению к 26 июня и составил 66,3613 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR890,617 млн, из которых EUR526,618 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR383,999 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,18% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 9,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,24% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 4 б.п. - до 9,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 3 б.п. - до 9,11% годовых.

Банки разместили во вторник, 27 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 470 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,87% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 20 июня, банки разместили в ЦБ РФ 410 млрд рублей (100% лимита) в среднем также по ставке 8,87% годовых.

"Несмотря на существенный отток рублевой ликвидности за последние два дня и предстоящие платежи по налогу на прибыль, Банк России решил не сокращать лимит по депозитным операциям и даже увеличил его, хоть и на достаточно скромную величину (с 410 млрд до 470 млрд рублей). Объем предложения банков традиционно превысил лимит депозитного аукциона, составив 618,1 млрд рублей. В среду банки завершат июньский период платежей уплатой налога на прибыль, однако данное событие уже не усилит давление на ставки денежного рынка и не окажет дополнительной поддержки рублю", - подчеркивает Ю.Кравченко.