Рынок акций РФ превысил 1000п по РТС на фоне роста нефти, подешевела "Система" и ее активы

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ во вторник превысил 1000 пунктов по индексу РТС вслед за дорожающей нефтью, подешевели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) и акции ее "дочек" после известий об аресте активов АФК "Система".

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1878,94 пункта (+1%), индекс РТС - до 1003,79 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,5%.

Доллар подорожал до 58,97 рубля (+0,2 рубля).

АФК "Система" в понедельник вечером сообщила об аресте ряда активов холдинга в рамках разбирательства по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE) на 170,6 млрд рублей, в том числе крупного пакета акций его ключевой "дочки" - ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS).

Акции АФК "Система" на пике падения утром во вторник теряли в цене 17,7% (до 10,7 рубля), однако затем скорректировались и к закрытию торгов стоили 12,17 рубля (-6,4%).

Во вторник Арбитражный суд Башкирии отказал АФК "Система", ходатайствовавшей о привлечении Росимущества в качестве третьего лица со стороны ответчика в рамках дела по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК на 170,6 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Также подешевели акции "Мобильных телесистем" (-3%), "Башнефти" (-2,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%).

Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Роснефти" (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%).

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной, в Европе индексы снижаются (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,8%), стабилизировалась Америка (индекс S&P 500 теряет всего 0,04%).

Внимание трейдеров во вторник направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая примет участие в открытой дискуссии об экономических перспективах в Лондоне 27 июня. Инвесторы надеются, что Дж.Йеллен подтвердит "ястребиный" настрой, продемонстрированный ею ранее в этом месяце в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва.

На нефтяном рынке цены подскочили выше $47 за баррель Brent на ожиданиях сокращения товарных запасов углеводородов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $47,11 за баррель (+2,3% и +0,6% накануне), августовская цена WTI - $44,32 за баррель (+2,2% и +0,9% в понедельник).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, история с арестом активов АФК "Система" не помешала развитию оптимистичных настроений на российском фондовом рынке, поскольку в целом внешний фон оставался позитивным. Нефть Brent укрепила позиции, остальные commodities также торговались в "плюсе".

Оптимистичные заявления главы ЕЦБ Марио Драги на форуме в Португалии об ускоренном росте экономики еврозоны спровоцировали укрепление евровалюты с $1,119 до $1,129. На рынок вернулись ожидания скорого сворачивания стимулирования от европейского регулятора. При этом М.Драги не выразил обеспокоенности по поводу слабых показателей инфляции, указав на временный характер данного явления. Инфляционный показатель еврозоны за июнь будет опубликован в пятницу, 30 июня, но, возможно, что реакция рынка на его выход в свете слов главы ЕЦБ окажется малозаметной.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, бумаги АФК "Система" и МТС подверглись распродажам на новостях об аресте доли "Системы" в МТС по решению Арбитражного суда Башкирии. Судебное разбирательство проходит по достаточно жесткому сценарию, "Системе" отказали в привлечении Росимущества в качестве третьего лица или в приостановлении производства дела. Слабеющий рубль поддержал акции металлургов. В Красноярском крае произошла авария в электросетях, которая привела к остановке трех заводов "РусАла". Впрочем, в течение непродолжительного времени электроснабжение было восстановлено. Также СМИ сообщили о хакерской атаке на серверы "Роснефти".

Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти. Влияние налогового периода весьма быстро ослабнет, и рубль станет более чувствительным к нефти. Пока лишь можно говорить, что рубль прощупал нижнюю границу нового канала в районе 58,5 руб./$1 и может попытаться найти верхнюю планку в районе 60,5-61 руб./$1. Данный диапазон может стать зоной равновесия после того, как разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ изменился с конца апреля на целый процентный пункт. Однако рубль все еще обладает статусом высокодоходной валюты из-за разрыва в инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ. Тем не менее, безусловное доминирование фактора денежно-кредитной политики будет постепенно дополняться реакцией на колебания котировок нефти.

Нефть выросла на фоне ослабления доллара и за счет закрытия "коротких позиций" игроками. Период падения котировок нефти продолжается уже пять недель подряд, графики демонстрируют весьма высокую перепроданность. Плюс ко всему на рынке ждут, что запасы в США снизились за прошлую неделю.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, рубль не спешит сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефти за счет закрытия инвесторами "коротких позиций" и позитивных прогнозов по запасам сырья в США. Аналитики рассчитывают, что данные Минэнерго США и Американского института нефти покажут сокращение примерно на 2,298 млн баррелей.

Однако говорить об устойчивой смене настроений игроков пока преждевременно: сохраняется избыток предложения в условиях замедления спроса на энергоносители со стороны ряда ведущих экономик планеты - Китая, Индии, Японии. По оценке главы "Роснефти" Игоря Сечина, при длительных ценах $40 за баррель половина мирового производства нефти будет убыточна, устойчивость сохранят только производители России, Саудовской Аравии и ряд эффективных проектов в США и Иране.

Тем временем на политическом небосклоне сгущаются тучи: Вашингтон вновь угрожает Дамаску применением силы, утверждая, что войска Башара Асада готовятся использовать химическое оружие. К жесткой риторике прибегнул также французский лидер Эммануэль Макрон. Обострение ситуации может повлиять и на Россию, которую на Западе считают одним из спонсоров сирийского режима.

По словам главного аналитика компании Global FX Сергея Мельникова, инвесторы надеются, что Дж.Йеллен в своем выступлении проявит "ястребиный" настрой, как и в рамках последнего заседания ЦБ, а также повторит, что текущие признаки замедления темпов экономического роста являются временным явлением. Если надежды участников рынка оправдаются, доллар укрепится.

Котировки нефти поддерживают спекуляции на тему того, что страны ОПЕК могут предложить Нигерии, которая восстановила добычу до 2 млн б/с, присоединиться к сделке по ограничению объемов производства углеводородов. С другой стороны, актив сдерживают опасения относительно того, что выходящий во вторник вечером отчет Американского института нефти разочарует и отразит меньшее сокращение добычи, чем ожидается.

По оценке начальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимира Веденеева, ситуация для российского рынка остается непростой: угроза новых санкций со стороны США, слабость нефтяного рынка, очередные очаги геополитического напряжения как в военной плоскости из-за событий в Сирии, так и в дипломатической из-за стартующего в Гамбурге 7-8 июля саммита G20, где, предположительно, могут встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом продолжается отток из глобальных фондов, ориентированных на российский рынок: по данным EPFR, за неделю вывод средств достиг $181 млн против $18,9 млн неделей ранее.

На нефтяном рынке остаются сомнения, что действия ОПЕК+ приведут к заявленному результату, в то время как американский сланец продолжит отвоевывать часть рынка у классических производителей углеводородов. В итоге падение цены Brent с февральского пика превысило 20%. Однако пессимистичные настроения относительно нефти не оправданы, и в III-IV кварталах на фоне роспуска запасов нефтяные котировки поднимутся до $55-60 за баррель. Это, в свою очередь, подстегнет интерес к российским акциям. Многомесячное снижение рынка акций привело к тому, что дивидендная доходность некоторых бумаг превысила 10% - весьма привлекательный уровень для покупки с потенциалом роста на 25-30% в ближайшие 12 месяцев, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,8%), Lenta Ltd (MOEX: LNTA) (+2,8%).

Просели акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-6,8%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,2%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-2,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,711 млрд рублей (из них 7,437 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).