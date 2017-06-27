Цены евробондов РФ во вторник плавно снижаются вслед за падением котировок UST

Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно снижаются вслед за падением стоимости базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 26 июня на 16 базисных пунктов и составила 120,08% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 11 базисных пунктов относительно итогов 20 июня, составив 101,03% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,52% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями не изменился по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 76 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 45 базисных пунктов - до 113,73% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 49 базисных пунктов - до 109,85% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта и составила 4,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 104,85% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,09% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году потеряли в цене 16 базисных пунктов, подешевев до 107,69% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,485% годовых).

Новый выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году теряет в цене порядка 35 базисных пунктов и торгуется в районе 101,95% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 5,12% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году торгуются со снижением на 14 пунктов, в районе 100% номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 4,25% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций преобладала негативная ценовая динамика, причем традиционно наиболее значимые потери понесли самые "длинные" бумаги с погашением в 2042-2047 годах. Формированию негативных настроений в секторе отечественных евробондов способствовали прежде всего падающие в цене US Treasuries, в то время как внутренних новостей или внешних новостей, касающихся России, способных повлиять на рынок, сегодня не было. Инвесторы ждут сегодняшнего выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен, в котором могут прозвучать какие-то намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику. При этом участники рынка в целом не ждут от главы американского ЦБ каких-то сюрпризов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.