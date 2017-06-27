Последние налоговые платежи уже не усилят давление на ставки и не окажут поддержки рублю - ИК "Велес Капитал"

"Еще в утренние часы пара доллар/рубль вернулась на отметку в 59 руб., вокруг которой и провела почти всю оставшуюся часть дня, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"

Юрий Кравченко. - При этом большую часть дня котировки нефти росли, однако рублю на этом фоне удалось лишь пару раз протестировать уровень в 58,9 руб. К окончанию рабочего дня стоимость нефти поднялась до 47 долл., но даже после этого пара доллар/рубль осталась вблизи отметки 59 руб. Несмотря на существенный отток рублевой ликвидности за последние два дня и предстоящие платежи по налогу на прибыль, Банк России решил на сокращать лимит по депозитным операциям и даже увеличил его, хоть и на достаточно скромную величину (с 410 до 470 млрд руб.). Объем предложения банков традиционно превысил лимит депозитного аукциона, составив 618,1 млрд руб. В среду банки завершат июньский период платежей уплатой налога на прибыль, однако данное событие уже не усилит давление на ставки денежного рынка и не окажет дополнительной поддержки рублю".