БКС открыл новую pair trade: покупка Роснефти против "префов" Сургутнефтегаза

Финансовая группа (ФГ) "БКС" открыла новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): покупка акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) против продажи привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), говорится в обзоре "БКС".

"На данный момент мы не видим причин держать привилегированные акции "Сургутнефтегаза", учитывая, что инвесторам придется ждать дивидендов за 2017 год 13 месяцев, тогда как на рынке есть достаточно альтернатив с сопоставимой дивидендной доходностью около 7%: обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Татнефти" (MOEX: TATN), - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что дивидендная доходность по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" за 2017 год может оказаться даже 7%, если цены на нефть восстановятся за счет роста спроса в III квартале 2017 года и рубль укрепится.

"По словам менеджмента, "Роснефть" одобрит коэффициент дивидендных выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2018 год и далее. Помимо увеличения дивидендной доходности (около 6% в 2018 году) решение компании существенно повышает вероятность уже во II полугодии 2017 года получить долгожданные налоговые льготы для Самотлорского месторождения (плюс 7% к EBITDA), которые в настоящий момент находятся на рассмотрении в Минфине РФ. Миноритарии "Роснефти" получат двойную выгоду в форме увеличения коэффициента выплат и льгот", - говорится в обзоре.