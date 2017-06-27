Евро учится радоваться мелочам - eToro

На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам вблизи отметки 1.13 благодаря заявлениям М. Драги, которые быки по евро, судя по всему, восприняли как «ястребиные».

Глава ЕЦБ действительно высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Также он упомянул о потребности в корректировании параметров монетарной политики, но при этом сразу пояснил, что это не подразумевает ужесточения политики. В целом Драги не дал рынку намеков на скорое сворачивание стимулов, но даже незначительного улучшения риторики традиционно осторожного главы ЦБ оказалось достаточно, чтобы вытолкнуть евро из пресловутого диапазона, особенно на фоне неуверенности доллара, который нервно ждет выступления Дж. Йеллен.

"Если долларовые быки не дождутся от главы ФРС «ястребиной» риторики, игроки воспримут это как сигнал к отступлению и могут пойти на более активные продажи американской валюты, - уверен П. Салас. - В последнее время доллар и без того ощущает на себе сомнения трейдеров относительно перспектив дальнейшей нормализации монетарной политики, ссылаясь на слабые макроэкономические показатели. И если эти сомнения подтвердят монетарные власти, это станет ударом для USD. В противном же случае «американец» попытается отыграть потери, в том числе и в паре с евро. А тем временем эффект от недавних слов Драги, в которых по сути нет заметного уклона в сторону «агрессии», скорее всего, будет недолгим. Однако стоит признать, что краткосрочные технические перспективы пары EUR/USD теперь выглядят более устойчиво".