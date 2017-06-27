Перед выходом данных от API российские фондовые индексы будут снижаться вслед за ценами на нефть - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии вторника, 27 июня, европейские индексы акций снизились в среднем на 0,5% на опасениях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что сегодня глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о временном замедлении темпов инфляции в ЕС, на что курс евро отреагировал ростом относительно основных валютных пар. Российские индексы акций с начала дня находились в зеленой зоне на фоне продолжающегося роста цен на нефть и металлы. В лидерах роста оказались акции российских металлургических компаний, котировки которых подорожали в среднем на 1-2%. Таким образом, индекс ММВБ в первую половину торговой сессии прибавил 0,3%, поднявшись до 1865,9 пункта, а индекс РТС поднялся на 0,65% до 999,3 пункта, даже несмотря на ослабление курса рубля против доллара на 18 копеек до 58,9525 руб./долл. Во второй половине дня вероятно снижение российских индексов акций вслед за ценами на нефть. По нашим оценкам, перед выходом еженедельных данных от Американского института нефти нефтяные контракты могут начать дешеветь на опасениях роста запасов сырья в США".