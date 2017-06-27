Налоговый период и подрастающая нефть поддерживают рубль - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день вполне сильно, но затем ослаб даже на фоне растущей нефти, - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2740 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,18%, недельная – до 9,21%, а месячная – до 9,24%. Влияние налогового периода весьма быстро ослабнет и рубль станет более чувствительным к нефти. Пока лишь можно говорить, что рубль прощупал нижнюю границу нового канала в районе 58,5 и может попытаться найти верхнюю планку в районе 60,5-61,0. Данный диапазон может стать зоной равновесия после того, как разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ изменился с конца апреля на целый процентный пункт. Однако рубль все ещё обладает статусом высокодоходной валюты из-за разрыва в инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ. Тем не менее, безусловное доминирование фактора денежно-кредитной политики будет постепенно дополняться реакцией на колебание котировок нефти. К 15:27 (мск) USD/RUB – 58,95 (+0,31%), EUR/RUB – 66,48 (+1,17%)".