Рубль развернулся вниз на фоне завершения налогового периода

Москва. 27 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; несмотря на уверенное восстановление цен на нефть, рубль снижается к бивалютной корзине из-за отсутствия спроса в завершающие дни налогового периода, а также в связи с уверенным ростом евро на мировом рынке.

Курс доллара США составил 59,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,48 руб./EUR1, поднявшись на 76,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 47,24 копейки - до 62,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 июня на 11,71 копейки, до 58,88 руб./$1, и опустил курс евро на 12,53 копейки, до 65,96 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз на дневных торгах вторника в связи со снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, завершающих налоговые выплаты июня, а также в связи с уверенным ростом евро на Forex после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, впервые за последнее время не исключившего возможности начала ужесточения денежно-кредитной политики в обозримом будущем. Глава ЕЦБ позитивно оценил результаты проведения ультрамягкой денежно-кредитной политики, выразив надежды на ускорение темпов роста ВВП и инфляции в еврозоне в ближайшее время.

Нефть эталонных марок дорожает во вторник четвертую сессию подряд, впервые за месяц, на ожиданиях сокращения запасов топлива в США. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск увеличилась на 1,63% - до $46,39 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на 1,41% - до $43,81 за баррель. Данные о запасах топлива в США будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе упали на 2,25 млн баррелей.

"Доллар на "Московской бирже" делает попытки закрепиться выше отметки 59 руб./$1, однако рубль не спешит окончательно сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефтяных котировок. Цены на нефть находятся в "зеленой" зоне уже несколько торговых сессий подряд на фоне закрытия инвесторами коротких позиций и позитивных прогнозов по запасам сырья в США: аналитики рассчитывают, что данные Минэнерго США и Американского института нефти покажут сокращение примерно на 2,298 млн баррелей. Впрочем, говорить об устойчивой смене настроений игроков пока преждевременно: сохраняется избыток предложения в условиях замедления спроса на энергоносители со стороны ряда ведущих экономик планеты - Китая, Индии, Японии", - подчеркивает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Напомним, что в ближайшие два дня рынки получат очередную порцию еженедельной статистики по запасам и добыче нефти в Штатах от API и Минэнерго США, которые в последнее время способствуют росту волатильности на нефтяном рынке. На вчерашний день пришелся пик налоговых выплат в этом месяце (российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы), а в среду налоговый период завершается уплатой налога на прибыль (около 200 млрд рублей). Мы считаем, что в ближайшие дни цены на нефть могут оставаться ключевой историей для российской валюты, а для пары "доллар-рубль" может сохранять актуальность диапазон 58-60 руб./$1", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Спекулятивный интерес к рублю угасает, о чем говорит статистика по открытым форвардным контрактам на укрепление рубля. По состоянию на 20 июня, по данным CFTC, их насчитывалось всего 1,4 тыс., что является минимумом текущего года и выглядит низким по сравнению с пиком текущего года - 20,2 тыс., зафиксированного в конце апреля. Тем не менее, речь скорее идет не о распродаже рублей, поскольку высокая вмененная доходность позволяет удерживать позиции в рублевых активах без ожиданий притока нового капитала и укрепления российской валюты", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Первая волна ослабления рубля на фоне изменения ставок и падающей нефти закончилась в паре с долларом на уровне 60 руб./$1. Вернувшийся спрос в дальние выпуски ОФЗ помогут рублю укрепиться в диапазоне 58-59 руб./$1 на этой неделе. После этого мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля, будет этот процесс плавным или скачкообразным, предсказать невозможно, но к осени диапазон 62-65 руб./$1 представляется наиболее реалистичным", - прогнозирует управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник повысились в сравнении с предыдущим днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 9,18% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 9,21% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,24% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 4 б.п. - до 9,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 3 б.п. - до 9,11% годовых.

Банки разместили во вторник, 27 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 470 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,87% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 20 июня, банки разместили в ЦБ РФ 410 млрд рублей (100% лимита) в среднем также по ставке 8,87% годовых.

"Вчерашние налоговые выплаты прошли достаточно спокойно, и, по данным ЦБ РФ, нетто-отток в бюджет составил 574 млрд рублей, что укладывается в наши ожидания. Корсчета банков сократились до 1,7 трлн рублей, но с окончанием налогового периода (остались лишь расчеты по налогу на прибыль в среду примерно на 240 млрд рублей) приток ликвидности возобновится, и регулятор ожидает, что он составит 600 млрд рублей. Общий объем предложения ликвидности лишь на 130 млрд рублей больше уровня прошлой недели, поэтому регулятор незначительно увеличил лимит на сегодняшнем депозитном аукционе (до 470 млрд рублей). Как и раньше, аукцион завершился переспросом: уровень корсчетов все еще достаточно высок, а до конца периода усреднения остается еще 2 недели", - подсчитали аналитики Райффайзенбанка.