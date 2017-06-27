Российский индекс ММВБ имеет все шансы сегодня закрыться в плюсе - ИК "ФИНАМ"

Настроения инвесторов на фондовых рынках Европы во вторник незначительно ухудшились после очередного выступления главы ЕЦБ, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Господин Драги вновь заявил о восстановлении европейской экономики, при этом дал понять, что рисков инфляционного давления он не видит. Он также сделал акцент на том, что все стимулы пока нужно оставить, чтобы инфляция стала самодостаточной, однако участники рынка его речь восприняли иначе. Инвесторы уловили в ней сигналы к нормализации политики регулятора, возможно, к концу текущего года. Похоже, ЕЦБ уже аккуратно готовит почву для нормализации денежно-кредитной политики, а это негатив для рисковых активов. После выступления главы ЕЦБ биржевые европейские индексы у пали до 1%, однако, спустя пару часов половину потерь им удалось отыграть. Российский фондовый рынок, наоборот, в первой половине дня сегодня показывают силу, и, несмотря на продажи в Европе, растёт. Оба российских биржевых индекса к 14:00 МСК показывали рост на 0.65%. Лучше рынка во вторник выглядят акции ГМК (рост на 1.73%), Северстали (рост почти на 3%), а также растёт весь сектор электроэнергетики. Аутсайдер дня – акции АФК Система (падение почти на 8%), после заявлений об аресте части её активов судебными приставами по иску «Роснефти». В заявлении «Системы» указывается об аресте судебными приставами 31,76% МТС, 100% МЕДСИ и 90,47% БЭСК.

Цены на нефть сегодня восстанавливаются и прибавляют в пределах 1%, однако, российский рубль на это никак не реагирует, ибо он итак был сильно перекуплен, подчеркивает эксперт "Финама". Нефть марки Brent в рублях вначале текущей недели опускалась до отметки 2680 рулей, а сегодня наблюдается рост до отметки 2740 рублей за баррель. Налоговый период в РФ уже почти позади, поэтому дополнительной поддержки российская валюта уже не получит. Европейская валюта в паре с долларом подскочила почти на 0.75% до отметки 1.1265. На фоне роста европейской валюты и падения доллара, вновь начали пользоваться спросом драгоценные металлы. Котировки золота и серебра сегодня в первой половине подскочили на 0.65%.

"До конца дня негативные настроения в Европе сохранятся, - прогнозирует эксперт ИК. - Американский фондовый рынок также сегодня может закрыться на отрицательной территории. Вышедшие накануне данные по экономике США оказались существенно слабее ожиданий, впрочем, и сегодня ничего хорошего за океаном ждать не стоит. Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит нейтрально, хотя предпосылок для небольшого роста пока больше, но всё внимание на отметку 1850 пунктов. Закрытие двух дней подряд ниже этого рубежа создаст предпосылки для новой волны снижения. Пока же, цели роста и ближайшее сопротивление находится на отметке 1920 пунктов. Российский индекс ММВБ имеет все шансы сегодня закрыться в плюсе, но ухудшение инвестиционных настроений в мире в любой день может привести к новым продажам по российским акциям. Не забывайте о рисках и защитных «стопах»".