Акции АФК «Система» тянут за собой весь российский фондовый рынок в целом - "Аналитика Онлайн"

"В понедельник на торгах московской биржи акции АФК «Системы» упали на фоне новостей об аресте акций МТС, Медси и БЭКС. Сегодня падение продолжается, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Напомним, что Роснефть подала иск к Системе на 170 млрд рублей. Государственная нефтяная компания обвинила Систему в выводе активов и потребовала взыскать с нее убытки. Причем в убытки включили и разницу от обесценения российского рубля. Накануне арбитражный суд Башкирии принял решение об аресте почти 32% акций компании МТС, 100% сети медклиник «Медси» и чуть более 90% башкирской электросетевой компании «БЭКС». Акции АФК «Система» тянут за собой весь российский фондовый рынок в целом".

В том случае, если Систему принудят к выплате 170 млрд рублей, то у компании не хватит собственных средств на оплату иска и потребуется увеличить долговую нагрузку или распродавать акции, уверен Г. Задоя. Еще один из вариантов - увеличивать дивидендную нагрузку на акции МТС.

"Так или иначе, любые судебные споры негативно сказываются на акциях компании. Так акции АФК «Системы» уже упали до минимальных значений с 2014 года. А с начала текущего года они потеряли уже более 55%. Стоит ли покупать эти акции на падении – достаточно большой вопрос. Дело в том, что если размер исковых требований будет увеличен или увеличатся риски проигрыша данного дела, то вероятно, мы увидим новое «дно». С другой же стороны, если давление на Евтушенкова будет ослаблено и удастся добиться мирового соглашения, то в этом случае акционеры могут очень неплохо выиграть. В любом случае, до информации, которая даст ответ на эти вопросы, мы бы не рекомендовали инвесторам заходить в эти акции. Лучшей идеей будет сейчас купить доллары с прицелом на среднесрочную перспективу. Напомним, что ранее мы говорили о привлекательности покупок американской валюты на уровнях 58,90 или 58,40. Среднесрочными целями являются отметки 62 - 63 рубля за доллар", - резюмирует эксперт компании.