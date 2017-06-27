В текущей ситуации пара EUR/USD может добраться до отметки 1,128 - ГК "Форекс Клуб"

"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима стимулирования экономики. Причем глава Европейского центробанка подтвердил, что восстановление в еврозоне набирает обороты. Темпы роста экономики превысят ожидания, причем есть все признаки ускорения этого позитивного процесса. Однако теперь впереди у нас довольно сильное сопротивление по EUR/USD в районе 1,1280. А помимо технической картины, не стоит забывать о Джанет Йеллен. Сегодня вечером она может вновь занять агрессивно-позитивную позицию, как и в рамках недавнего заседания американского центробанка. И это вновь вернет спрос на доллар. В текущей ситуации пара EUR/USD может добраться до отметки 1,1280. Однако именно в этом районе мы бы рассмотрели продажи на технических и фундаментальных факторах с целью на 1,1220".