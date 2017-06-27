Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Доллар на Московской бирже делает попытки закрепиться выше 59-рублевой отметки, однако рубль не спешит сдавать позиции, получая поддержку в условиях налогового периода и продолжающегося роста нефтяных котировок, отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. Цены на нефть находятся в «зеленой» зоне уже несколько торговых сессий подряд на фоне закрытия инвесторами коротких позиций и позитивных прогнозов по запасам сырья в США: аналитики рассчитывают, что данные Минэнерго США и Американского института нефти покажут сокращение примерно на 2,298 млн баррелей.

"Впрочем, говорить об устойчивой смене настроений игроков пока преждевременно: сохраняется избыток предложения в условиях замедления спроса на энергоносители со стороны ряда ведущих экономик планеты – Китая, Индии, Японии. - подчеркивает эксперт банка. - По оценке главы «Роснефти» Игоря Сечина, при длительных ценах 40 долл./барр. половина мирового производства нефти будет убыточна, устойчивость сохранят только производители России, Саудовской Аравии и ряд эффективных проектов в США и Иране. На политическом небосклоне, между тем, сгущаются тучи. Вашингтон вновь угрожает Дамаску применением силы, утверждая, что войска Башара Асада готовятся использовать химическое оружие. К жесткой риторике прибегнул также французский лидер Эммануэль Макрон. Обострение ситуации может повлиять и на Россию, которую на Западе считают одним из спонсоров сирийского режима. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл.".