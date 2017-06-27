БКС рекомендует покупать евробонды МТС в случае просадки

Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует покупать еврооблигации "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) в случае снижения стоимости этих бумаг на новостях об аресте 31,7% акций компании, говорится в обзоре ФГ.

Как сообщалось, на ряд активов АФК "Системы" наложен арест в рамках разбирательства по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE) на 170,6 млрд рублей. В том числе арест был наложен на крупный пакет акций ключевой "дочки" холдинга - МТС.

"Новость нейтральна с точки зрения кредитного качества МТС, и возможно, даже несколько позитивна в случае, если "Роснефть" получит акции МТС в качестве компенсации, поскольку МТС не придется выплачивать дополнительные дивиденды для осуществления выплат по иску "Роснефти". Таким образом, МТС не потребуется привлекать дополнительный долг. Мы рекомендуем евробонды МТС к покупке в случае просадки", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты отмечают, что хотя выбор доли МТС (31,7%), напрямую принадлежащей "Системе", достаточно понятен, два другие актива ("БЭСК", "Медси") вызывают вопросы. "Также непонятно, почему доля в "Детском мире" (MOEX: DSKY) (52% напрямую принадлежит "Системе") не была выбрана в качестве обеспечения. Мы считаем, что решение не затрагивать "Детский мир" было, в частности, вызвано тем, что около 14% в компании принадлежат Российско-китайскому инвестиционному фонду", - пишут аналитики.